BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Wyatt sarà presto il rivale di Thomas in amore?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 12 APRILE: ERIC CHIEDE SPIEGAZIONI - Il matrimonio di Eric e Quinn è stato celebrato nella tristezza più totale. Nella puntata di Beautiful di ieri nessun Forrester si è presentato al lieto evento, ad eccezione di Ivy, diventata oramai fedele braccio destro della Fuller. Questo comportamento da parte di tutti i familiari ha lasciato Eric particolarmente deluso, al punto che Quinn gli aveva chiesto di non andare fino in fondo, pazientando fino a quanto figli e parenti avessero cambiato idea. Convinto che i propri cari abbiano commesso un grave errore, Eric deciderà di chiedere loro spiegazioni, recandosi alla Forrester Creations in preda alla rabbia. Sarà in tale circostanza che apparirà arrabbiato davanti a Ridge, Steffy, Eric, Thomas e la rientrante Felicia (giunta a Los Angeles per l'occasione) esprimendo il suo punto di vista: lui in passato è stato altruista e comprensivo con tutti, perché la sua famiglia non si è comportata allo stesso modo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT TRA SALLY E THOMAS? - La relazione tra Sally e Thomas ha affrontato il suo primo ostacolo. Nelle puntate americane di Beautiful, infatti, la Spectra ha lasciato il suo neo-fidanzato adducendo a scuse abbastanza fantasiose: ha parlato dei problemi che potrebbe causare loro il piccolo Douglas, oltre che delle opinioni contrastanti dei familiari. Sono state parole inspiegabili per Thomas che non ha trovato nulla di importante in tutto questo, cercando di far capire come tutto potrà essere superato insieme. E' evidente che la preoccupazione di Sally è un'altra ovvero le possibili ripercussioni che la sfilata avrà nel loro rapporto, fatto che accadrà proprio quanto Thomas volgerà per la prima volta lo sguardo verso questa nuova famiglia, con la quale non ha mai avuto a che fare fino ad ora. I fan di Beautiful sono convinti che il figlio di Quinn sarà presto il nuovo elemento di un avvincente triangolo. Sarà ancora una volta la seconda scelta di una donna?

