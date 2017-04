BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl ai fornelli: Santiago conferma, la pasta è buona (oggi, 12 aprile)

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL AI FORNELLI, SANTIAGO CONFERMA CHE LA PASTA È BUONA (OGGI, 12 APRILE 2017) - Anche Belen Rodriguez, per mantenersi spesso in contatto con i followers e mostrare qualche piccolo angolino in più della sua vita quotidiana, utilizza le Instagram Stories: una delle ultime che ha pubblicato la vede impegnata ai fornelli. La showgirl argentina spiega di essere in procinto di buttare la pasta: attenzione, però, perché si tratta di pasta di farro. Mentre da una parte l’acqua bolle, nell’altra padella Belen Rodriguez sta completando la cottura di un sugo con le zucchine: anche questo leggero, dal momento che ha aggiunto solo un filo di olio.

Ma chi è il primo critico della showgirl argentina? Il piccolo Santiago, naturalmente: in un momento successivo della Stories, infatti, Belen mostra orgogliosa ai followers che la pasta ha un’aria davvero succulenta, con tanto di spolverata di formaggio. Il piccolo Santi è subito pronto a confermare che la creazione della mamma è davvero buona. Non è la prima volta che Belen Rodriguez lascia intendere che le piace mettersi alla prova in cucina: già in passato, con video e scatti social, i fans sono venuti a conoscenza di questa sua passione. Quali altri manicaretti ci aspettano, dunque, in futuro?

