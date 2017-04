BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni puntata 12 aprile 2017: Jane aggredisce Renata!

Big Little Lies, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BIG LITTLE LIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo appuntamento di Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Burning Love". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Madeline (Reese Witherspoon) continua a ripensare all'ultima avventura con il regista, che sembra tormentare ogni suo sogno e incubo. Intanto, Renata (Laura Dern) va su tutte le furie quando scopre che Amabella (Ivy George) ha un nuovo morso ed accusa subito Ziggy (Iain Armitage) del nuovo evento. Jane (Shailene Woodley) intanto scompare e Madeline inizia a temere di aver fatto un guaio a rivelarle il nome di chi l'ha stuprata anni prima. La donna, infatti, sta pensando a lungo alla violenza subita ed anche alla possibilità che il figlio, concepito in un contesto simile, possa aver ereditato in qualche modo i geni del padre. Nel frattempo, Celeste (Nicole Kidman) continua a vivere una situazione spinosa con Perry (Alexander Skarsgård), che manifesta nuovamente una forte violenza. Tutto si traduce di nuovo con i rapporti intimi, ma la donna sembra non valutare appieno cosa sta accadendo. Più tardi, Ed (Adam Scott) cerca di avere un po' di intimità con la moglie, ma vengono interrotti prima dall'arrivo della figlia ed in seguito da un'email che avvisa Madeline di un progetto segreto di Abby (Kathryn Newton). Nathan (James Tupper), tuttavia, afferma di non saperne nulla. Il giorno seguente, Gordon (Jeffrey Nordling) chiede a Madeline di poter fare un giro in auto per discutere di quanto è successo fra loro, ma rimangono coinvolti in un incidente stradale importante, da cui solo la donna sembra uscirne illesa. Gli amici e i conoscenti inizieranno a mormorare sul perché i due si trovassero insieme in quel momento. In seguito, Madeline scopre quali sono i pensieri che affollano la mente di Jane, mentre Celeste si presenta dalla dottoressa Moriarty (Molly Hagan) da sola. La terapeuta ha già capito che Perry le fa del male, ma Celeste non è disposta ad ammettere che sia un violento. Nega anche di aver mai rischiato la vita, anche se le lacrime iniziano a solcarle il viso al pensiero di un episodio in particolare, in cui Perry ha tentato di soffocarla. Ammette solo di aver pensato più di una volta di lasciarlo. Mentre Celeste ha un crollo emotivo in auto, Jane è in viaggio per affrontare Saxon e si è portata dietro la pistola. Non riuscirà tuttavia a fare nulla, ma verrà fermata nella notte dalla Polizia per eccesso di velocità.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 12 APRILE 2017, EPISODIO 6 "BURNING LOVE" - Jane rivela a Madeline di aver cercato un confronto con Saxon, ma di essersi accorta all'ultimo momento che non è lui l'uomo che l'ha violentata. L'amica cercherà quindi di convincerla ad abbandonare la sua ricerca. Più tardi, Jane verrà informata dalla signora Barnes che esiste una petizione per richiedere la sospensione di Ziggy. Si confronta quindi con Renata, supponendo che sia lei la responsabile dell'iniziativa, e quando la lite si farà più accesa, finirà per colpirla ad un occhio. Subito dopo ammetterà il proprio errore, consapevole che entrambe stiano cercando di difendere i figli e Renata la perdona. Anzi, le rivela di voler organizzare un incontro ludico con i compagni di classe di Amabella per individuare chi la sta picchiando. Nel frattempo, la Moriarty suggerisce a Celeste di trovare un appartamento e di rivelare gli abusi subiti agli amici, in modo che possano testimoniare durante la battaglia per la custodia dei gemelli. Quando Perry si sentirà rifiutato e cercherà di colpire la moglie, quest'ultima gli fratturerà l'organo sessuale con una racchetta da tennis. Madeline ed Ed si confronteranno invece sulla mancanza di passione nel loro rapporto, ma il marito, dopo aver intuito il suo tradimento, le chiederà di non dire di più. Nathan scoprirà invece che il progetto segreto di Abigail consiste nel mettere all'asta la sua verginità per raccogliere fondi a favore di Amnesty International.

