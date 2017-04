CARMINE FRAGLIASSO / Il marito di Nancy Coppola in studio per darle supporto (Isola dei famosi 2017)

Nancy Coppola, Isola dei famosi 2017

CARMINE FRAGLIASSO, OSPITE NEL REALITY DI CANALE 5: IN STUDIO SPERANDO IN UN CLAMOROSO SUCCESSO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) – Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene proposto all’appassionato pubblico l’ultima e decisiva puntata dell’Isola dei famosi che come consuetudine vedrà alla conduzione la padrona di casa Alessia Marcuzzi al fianco della quale ci saranno la compagna d’avventura Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fissa e l’inviato in Honduras Stefano Bettarini. Una finale che vede contendersi la vittoria tra cinque concorrenti tra cui la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola la quale si avvarrà del supporto del proprio marito Carmine Fragliasso, presente in studio. Fragliasso sarà pronto a riabbracciare la proprio amata dopo un lungo periodo di lontananza che si è protratto molto di più rispetto a quelle che erano le più rosee aspettative della vigilia il che fa di Nancy Coppola la vera sorpresa di questa edizione del reality show.

Un percorso fatto di grande spirito di sacrificio e voglia di farcela che ha resto molto orgoglioso di lei non solo il marito Fragliasso ma anche tutti i suoi tantissimi fan che sono pronti a votarla in massa per questo ultimo appuntamento nella speranza che possa centrare quella che sarebbe una clamorosa vittoria. Tra l’altro va ricordato come la Coppola sia stata in queste settimane di Isola, una delle concorrenti maggiormente apprezzate no solo dal pubblico ma anche dagli altri concorrenti per il suo essere vera, sempre onesta e diretta con tutti. Non a caso Malena ha sottolineato recentemente come la Coppola sia stata tra le poche a starle sempre vicina senza farle sentire il peso dei pregiudizi relativi all’attuale professione che svolge. La cosa certa è che comunque vadano le cose, Fragliasso riabbraccerà con tanto entusiasmo ed amore la propria Nancy.

