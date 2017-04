CHI L'HA VISTO/ Anticipazioni del 12 aprile 2017: Emanuele Morganti, le ultime notizie e le gemelle Schepp

Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3

CHI L'HA VISTO ANTICIPAZIONI DEL 12 APRILE 2017: ULTIME NOTIZIE SU EMANUELE MORGANTI E GEMELLE SCHEPP - Il mercoledì si tinge di giallo anche per oggi, 12 aprile 2017, grazie agli approfondimenti di cronaca di Chi l'ha visto. Al centro della puntata odierna la tragica morte di Emanuele Morganti, ucciso all'esterno del Mirò Club di Alatri. Dopo una breve fuga, gli inquirenti hanno intercettato Michel Fortuna, uno dei buttafuori iscritto nel registro degli indagati, a Frosinone, dove si nascondeva a casa di un parente. In seguito all'arresto Fortuna rientra fra i tre indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi, esattamente come Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, in stato di fermo già dal 31 marzo scorso. Il ruolo di Michel Fortuna, sottolinea TgCom24, è per gli inquirenti centrale alla luce del delitto ed avrebbe avuto un ruolo attivo nel pestaggio di Emanuele Morganti. Nello studio di Federica Sciarelli il racconto di uno dei buttafuori, accusato di rissa, che è stato indicato dai diversi testimoni come il proprietario del manganello, usato per colpire a morte Emanuele Morganti.



Chi l'ha visto si occuperà ancora anche della scomparsa delle gemelline Schepp. Alessia e Lidia mancano ormai da casa da oltre sei anni e ci sono diversi indizi, lasciati dal padre Mathias Schepp prima del suicidio, che potrebbero far pensare che le due bambine non siano più in vita. La trasmissione di Rai 3 si concentrerà in particolar modo sulla scelta di Schepp di togliersi la vita a Cerignola. Quale relazione aveva l'uomo con questo paesino in provincia di Foggia? E' possibile che in realtà abbia lasciato degli indizi che indichino dove ha nascosto le figlie? In passato, Chi l'ha visto ha fatto luce anche su alcune testimonianze, che puntavano sul fatto che le gemelle Schepp fossero in Canada. Che cosa c'è di vero in tutto questo?

