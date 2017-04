Cos'è Selvaggia Lucarelli?/ Il prof Saraceni la critica, lei pubblica i suoi messaggini…

Selvaggia Lucarelli

"Cos'è Selvaggia Lucarelli?" La critica al veleno del prof Saraceni scatena il web! - Nuovo attacco per Selvaggia Lucarelli, stavolta però non da un follower o da un volto noto del mondo dello spettacolo, ma da un professore. Lui è Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica all'Università degli Studi di Teramo, che sulla sua pagina Facebook - seguita da circa 65 mila persone - scrive: "Selvaggia Lucarelli non è un comico, ma è giudice nella giuria di un talent show sulla comicità che va in onda su La7, non è una ballerina, però è giudice in Ballando Con Le Stelle, non è una giornalista, tuttavia scrive su Il Fatto Quotidiano, non è un d.j., però ha un programma radiofonico molto seguito. Insomma, Selvaggia Lucarelli è brava - come d.j., blogger e personaggio televisivo - ma è anche il simbolo di un Paese sui generis, in cui tutto è in ordine e niente è a posto. Se Berlusconi diventa improvvisamente animalista e Renzi va in televisione a parlare di vaccini, possiamo legittimamente ipotizzare che il prossimo Presidente del Consiglio sarà un gattino".

Selvaggia Lucarelli risponde alle critiche del prof. Saraceni: "Quindi smetterà di chiedermi di vederci, peccato!" - Il prof. Saraceni, famoso per le tante provocazioni via Facebook, dice la sua sulla Lucarelli che però non rimane in silenzio. La risposta di Selvaggia arriva infatti dopo qualche ora, dopo che il post del prof. Saraceni ha ottenuto una marea di like oltre che tantissime condivisioni sul web. Rispondendo a un tweet dell'Adnkronos, che pone l'accento proprio sull'analisi "spietata" del professore, la Lucarelli rispode: "Ah quindi smetterà di invitarmi all'università, di chiedermi di vederci, di mandarmi i suoi pezzi? Che peccato. ;)". Se quindi solitamente è lei a scrivere post provocatori e di denuncia, stavolta i ruoli si sono capovolti ed è stata proprio Selvaggia a trovarsi al centro della polemica. Successivamente, la blogger ha postato anche una prova dei recenti apprezzamenti Facebook del prof, scrivendo: "Scrivi che sono il simbolo di un'Italia in cui niente funziona e poi sono due anni che mi scrivi 'ste cose. E su". Cliccate qui per visionare i commenti e le opinioni della giudice di Ballando.

© Riproduzione Riservata.