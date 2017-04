DEBITO DI SANGUE/ Su Iris il film diretto e interpretato da Clint Eastwood (oggi, 12 aprile 2017)

Debito di sangue, film prima serata

DEBITO DI SANGUE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - Debito di sangue, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione con connotazioni drammatiche che è stata diretta ed interpretata dal grandissimo attore Clint Eastwood e prodotta nel 2002 negli Stati Uniti D'America. La pellicola che nasce su uno scritto del famoso autore Michael Connelly, vede un cast di altissimo livello, esso oltre al grande Clint Eastwood gode della partecipazione di Jeff Daniels e di Anjelica Huston, figlia del grande regista John. Il film è stato già programmato parecchie volte sui canali italiani, sia su quelli via cavo, che da quelli trasmessi dalla televisione pubblica. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DEBITO DI SANGUE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come prologo un agente dell'FBI, Terry McCaleb, che mentre insegue un serial Killer viene colpito da un grave infarto. Due anni dopo, l’agente che nel frattempo è in attesa di un trapianto di cuore e nonostante non sia più in servizio attivo, viene coinvolto nelle indagini di un brutale assassino. La morte violenta è quella della sorella di una donna, Graciella Rivers, che colpisce l’ormai ex detective con la sua fragilità. Terry si getta anima e corpo nell’indagine che è legata a doppio filo con un altro assassinio avvenuto poche settimane prima. Dall’analisi dei delitti, l’ex agente dell’FBI scopre che le due vittime avevano in comune il gruppo sanguigno, un gruppo estremamente raro che però è anche il suo. Il sospetto è che le morti siano effettuate per permettere la donazione di un cuore, un organo che vista la sua condizione potrebbe contribuire a sistemare definitivamente i suoi problemi di salute. L’epilogo ancorché straziante è ricco di colpi di scena, con Terry che scopre che l’assassino delle due vittime è in realtà il killer che aveva rappresentato il suo ultimo caso. Il malfattore non si era infatti rassegnato all’adrenalina che derivava dalla caccia che l’agente gli aveva dato, e per ritornare a provare i brividi della fuga aveva cercato di trovare un cuore che lo potesse fare ritornare in servizio attivo. Il film vede comunque un finale drammatico degno dei thriller americani, con il killer che rapisce Graciella e suo nipote. e alla fine viene ucciso da Terry, un uomo che non avrà certo trovato un cuore ma che ha sicuramente trovato la donna ...del suo cuore.

