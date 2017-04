DOCTOR FOSTER 2/ La seconda stagione ci sarà: Gemma avrà la sua vendetta?

Doctor Foster

DOCTOR FOSTER 2, SECONDA STAGIONE: GEMMA E SIMON TORNANO SUL PICCOLO SCHERMO CON UNA NUOVA SERIE - Gli appassionati di serie tv possono tirare un sospiro di sollievo, dopo il successo della prima serie di Doctor Foster, che in seguito alla messa in onda su Netflix è attualmente in programmazione sulle reti Rai, il cast ha già firmato per la realizzazione di una nuova serie, le cui riprese hanno avuto inizio a settembre del 2016. Le prime cinque puntate, che compongono la prima serie, raccontano la storia di Gemma Foster, un medico con una vita apparentemente perfetta che all'improvviso viene travolta dal sospetto che suo marito abbia una relazione extraconiugale. Il sospetto, in breve tempo, lascia il posto alla certezza e la protagonista, sempre più coinvolta nelle indagini, comincia a meditare vendetta.

Come molti appassionati già sanno, la prima stagione si conclude con un finale tutto sommato chiuso, ma molti fan non hanno gradito il fatto che Simon, il marito fedifrago, l'abbia passata liscia. Cosa succederà nella nuova serie? I dettagli cominciano a circolare proprio in queste ultime ore e, a quanto pare, al centro delle puntate ci saranno soprattutto le conseguenze di questa separazione. La buona notizia è che la maggior parte del cast ha accettato di partecipare alle riprese: pronti per scoprire come andrà avanti la storia di Gemma e Simon?

© Riproduzione Riservata.