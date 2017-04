DOCTOR FOSTER/ Anticipazioni ultima puntata 12 aprile 2017: Gemma procederà con il divorzio?

Doctor Foster

DOCTOR FOSTER, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 APRILE 2017: IL CONSIGLIO DI ANWAR - La prima rete nazionale trasmetterà stasera la seconda e conclusiva puntata di Doctor Foster, serie britannica che vede protagonista l’attrice Suranne Jones. Gemma è sconvolta, dopo quello che ha scoperto: ma è anche determinata ad andare fino in fondo, specialmente quando capisce che Simon le ha mentito spudoratamente a proposito della sua relazione extra-coniugale. La dottoressa potrà fare affidamento su Anwar, un avvocato che ha conosciuto da poco: l’intenzione è quella di procedere con il divorzio. Per farlo, è necessario raccogliere diverse informazioni, e mantenere un comportamento il più possibile neutro di fronte al coniuge. La dottoressa Foster si servirà di Carly, spingendola ad avvicinarsi al ragazzo di Kate: lei stessa andrà a letto con l’assistente di Simon, Neil, pronto a rivelarle un segreto davvero gigantesco e legato alle finanze e al lavoro del marito. Ma un fatto in particolare sembra pronto a trasformarsi in un ostacolo...

DOCTOR FOSTER, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 APRILE 2017: UN LUTTO IN FAMIGLIA - La madre di Simon, in Doctor Foster, morirà: sarà un lutto molto difficile da affrontare per l’uomo, che ben sapeva delle condizioni di salute precarie della donna. Di fronte all’estremo dolore del marito, e alla sua fragilità, Gemma sceglierà di lasciare perdere, accantonare l’idea di divorziare. Tutto, per un momento, sembrerà sistemarsi: Kate ha perso il bambino, e Gemma crede che Simon non stia più portando avanti la sua storia con lei. Ros in primis rimarrà molto stupito dalla scelta della donna di non procedere oltre: quando però Gemma verrà a sapere che la relazione extra-coniugale di Simon è tutt’altro che conclusa, assomiglierà alla classica goccia che fa traboccare un vaso già pieno. Le sue azioni le se ritorceranno contro, e dietro l’angolo per la nostra dottoressa potrebbe esserci una decisione davvero al limite…

© Riproduzione Riservata.