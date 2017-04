Emanuele Morganti (immagine d'archivio)

EMANUELE MORGANTI, ARRESTATO MICHEL FORTUNA: HA PRESO PARTE ALL'OMICIDIO? (CHI L'HA VISTO, 12 APRILE 2017) - Sono serviti 20 agenti della Polizia per braccare Michel Fortuna, il terzo iscritto sul registro degli indagati per l'omicidio di Emanuele Morganti. Il buttafuori del Mirò Club di Alatri, indicato da alcuni testimoni come "Michel l'albanese", sarebbe stato decisivo, secondo gli inquirenti, nel pestaggio del giovane 20enne. Gli indizi a carico di Michel Fortuna sarebbero importanti, tanto che il fermo è scattato immediatamente. Il sospetto delle autorità era infatti che potesse in qualche modo inquinare le prove a suo carico o darsi alla fuga. Se ne parlerà a Chi l'ha visto questa sera, mercoledì 12 aprile 2017, all'interno di una nuova puntata, sempre su Rai 3. Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, Michel Fortuna si stava nascondendo a casa della madre, a Frosinone, ma al via libera del Colonnello Tuccio, gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento. "Il fermo si è reso necessario", sottolinea il Procuratore Giuseppe De Falco, "alla luce della rilevantissima pericolosità", attribuibile al modus operandi messo in atto dal branco per uccidere Emanuele Morganti.



EMANUELE MORGANTI, ARRESTATO MICHEL FORTUNA: HA PRESO PARTE ALL'OMICIDIO? (CHI L'HA VISTO, 12 APRILE 2017) - Continuano intanto le indagini sulla morte del giovane di Alatri e non è escluso che i fermi possano aumentare. Michel Fortuna è l'ultimo inserito nel registro degli indagati, dopo gli arresti dei due fratellastri Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, ma è fuggito, come i due amici, prima dell'arrivo delle autorità sulla scena del crimine. Il nome del terzo uomo che potrebbe aver ucciso Emanuele Morganti è stato estrapolato dalle dichiarazioni dei testimoni, così come dagli interrogatori di Mario e Franco Castagnacci, il padre del primo. In base alle ultime rivelazioni, potrebbe essere stato proprio Michel Fortuna a sferrare un pugno ad Emanuele Morganti e farlo finire contro la Skoda parcheggiata nella piazzetta. Non è escluso che fosse in possesso, inoltre, del manganello che è stato usato durante il pestaggio. In queste ore le autorità stanno sottoponendo al vaglio anche la vettura del buttafuori e si riservano la facoltà di cambiare le accuse nei confronti di tutti gli indagati.

