EVA GRIMALDI/ Torna in gara e potrebbe vincere (Isola dei famosi 2017)

Eva Grimaldi all'Isola dei famosi 2017, foto

EVA GRIMALDI, I SAPORI DI CASA LA COMMUOVONO (ISOLA DEI FAMOSI, 12 APRILE) - E' tutto pronto per il grande evento: la finale dell'Isola dei Famosi. Personaggio d'eccezione di questa edizione è, sicuramente, Eva Grimaldi la quale è rientrata in gioco nella scorsa diretta del 4 aprile e che tenterà il tutto e per tutto per portarsi a casa la vittoria. In queste ultime ore, Eva si sta dimostrando molto spensierata e serena, dopo un periodo non particolarmente brillante che l'ha vista protagonista nell'Isola dei primitivi. Le naufraghe, infatti, hanno ricevuto delle scatole contenenti i sapori della loro terra e la Grimaldi ha fatto assaggiare a Nancy e Malena delle scaglie di grana e il pesto. Le tre amiche, quindi, hanno vissuto delle sensazioni indimenticabili e degli attimi di vera amicizia, superando le incomprensioni che le avevano divise. Ormai, sembrano essere completamente a se stanti rispetto ai due uomini Raz e Simone. Eva ha trascinato le sue amiche in acqua e le tre hanno intonato una canzone dedicata all'Honduras.

EVA GRIMALDI, TORNA ALLA CIVILTA' DOPO LA CONVIVENZA CON MORENO (ISOLA DEI FAMOSI, 12 APRILE) - Eva Grimaldi è rientrata nel gioco vero e proprio e si prepara ad affrontare la finale dopo aver battuto al televoto sia Giulio Base che Moreno Donadoni. Proprio quest'ultimo ha convissuto con l'attrice de Il peccato e la Vergogna per svariate settimane nell'Isola dei primitivi ma la convivenza tra i due non è stata assolutamente piacevole. Anzi, Moreno ed Eva hanno visto incrinare tantissimo la loro amicizia dopo un periodo che li avevi visti come madre e figlio. Eva ha accusato Moreno di mettersi in mostra per le telecamere, facendo molti lavori solo per esibirsi a favore di pubblico. Inoltre, Eva ha più volte accusato Moreno di aver rubato dei paguri contenuti in una scatola chiusa con un sasso. Insomma, una situazione veramente molto tesa che è stata il perno delle ultime puntate di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Una volta terminato il reality, i due torneranno ad avere un rapporto pacifico?

EVA GRIMALDI, CONSIDERAZIONI FINALI SULLA SUA ESPERIENZA (ISOLA DEI FAMOSI, 12 APRILE) - Inaspettatamente, sia per il pubblico che per gli altri naufraghi stessi, Eva Grimaldi è arrivata in finale proprio quando sembrava che la sua esperienza all'Isola dei famosi fosse finita. Invece, l'attrice si è ritrovata a concorrere per il premio e lotterà con le unghie e con i denti per ottenerlo. C'è da dire che la sua esperienza nel reality è stata altalenante. L'abbiamo vista spettegolare sugli altri concorrenti ma anche commuoversi. Ha alternato momenti di forte iniziativa, anche cucinando per gli altri concorrenti, a momenti in cui si è lasciata trasportare dagli eventi. Molto importante è stato il suo 'outing' e i giorni passati sull'Isola insieme alla sua compagna Imma Battaglia, sdoganando in tv l'omosessualità femminile ed emozionando gli oltre 4 milioni di telespettatori che si sintonizzano sul programma di Alessia Marcuzzi. Le carte in tavola per vincere il reality da parte di Eva sono, sopratutto, la sua esuberanza e la sua determinazione. Riuscirà a battere il super favorito Raz Degan?

© Riproduzione Riservata.