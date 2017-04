FUR - UN RITRATTO IMMAGINARIO DI DIANE ARBUS/ Su Cielo il film con Nicole Kidman (oggi, 12 aprile 2017)

Fur - Un ritratto immaginario, film prima serata

FUR - UN RITRATTO IMMAGINARIO DI DIANE ARBUS, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica dal genere biografica del 2006 diretta da Steven Shainberg ed interpretata da Nicole Kidman, Robert Downey e Ty Burrell. La storia è interamente ispirata al romanzo scritto da Patricia Bosworth dal titolo Diane Arbus. Diane Arbus fu una famosa artista del XX secolo che riuscì a innovare alcuni preconcetti inossidabili del mondo della fotografia sfidando la tradizionale antitesi del bello e del brutto. Il film Fur-un ritratto immaginario di Diane Arbus tenta di ricostruire, al pari del libro, in maniera fantasiosa la vita dell'artista americana. Shainberg ha voluto descrivere Diane come una donna che prima di diventare uno dei miti del mondo della fotografia mondiale era una semplice casalinga che viveva all'ombra del marito.

FUR - UN RITRATTO IMMAGINARIO DI DIANE ARBUS, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Diane Arbus, interpretata da Nicole Kidman, è una giovane e talentuosa artista e fotografa statunitense che proviene da una facoltosa famiglia ebrea. Diane è una donna estremamente colta e contraria a qualsiasi forma di privilegio sociale. Assieme alla sua famiglia composta da sue marito Allen e due figlie, Grace e Sophie, vive a New York. Diane è in procinto di preparare un sfilata di moda con abiti creati da lei. L'arrivo di un nuovo vicino di casa di nome Lionel Sweeney cambierà radicalmente la sua vita. La donna rimarrà profondamente affascinata dall'uomo che inizierà a frequentare in maniera assidua. I loro incontri sono caratterizzati da profonde e lunghe chiacchierate durante le quali i due si raccontano a vicenda i loro più profondi segreti. Lionel le confida di essere affetto da una gravissima malattia estremamente rara che provoca la crescita rapida e continua di peli intorno al corpo. L'uomo è infatti ricoperta da uno strato di peli che copre quasi per intero il suo corpo. Diane decide così di abbandonare la sua vita caratterizzata da giornate sempre uguali e monotone per visitare nuovi luoghi e conoscere nuove persone grazie a Lionel. Da quel momento in poi Diane inizierà a fotografare la natura. I due s'innamorano l'uno dell'altro ma Lionel le confiderà presto che la malattia sta intaccando i polmoni e che lo porterà presto alla morte.

