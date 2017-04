Chi l'ha visto?, conduce Federica Sciarelli

GEMELLINE SCHEPP, IL PADRE LE HA AFFIDATE AD UN CONOSCENTE? LE IPOTESI (CHI L'HA VISTO, 12 APRILE 2017) - Sono state diverse negli anni le segnalazioni su Alessia e Livia, le due gemelline Schepp di cui non si hanno notizie dal gennaio del 2011. Dalla Sicilia, indicata da un frate di origine svizzera grazie ad un'informazione ricevuta in confessionale, fino al Canada, dove le bambine sarebbero state date in adozione. Ipotesi che tuttavia non hanno portato ad alcuno sviluppo sul caso, che rimane ormai dolorosamente in stallo. Chi l'ha visto affronterà di nuovo il caso nella puntata di questa sera, mercoledì 12 aprile 2017, concentrandosi questa volta sul padre delle due piccole, Mathias Schepp. L'uomo, separato da Irina Lucidi, ha rapito le figlie e pochi giorni dopo, il 3 febbraio, si è suicidato. Un piano progettato da tempo, quindi, ma dove ha portato le gemelle Schepp? Al momento della sua morte volontaria, Mathias Schepp era da solo e delle figlie non c'era più alcuna traccia.



GEMELLINE SCHEPP, IL PADRE LE HA AFFIDATE AD UN CONOSCENTE? LE IPOTESI (CHI L'HA VISTO, 12 APRILE 2017) - Il dubbio degli inquirenti, fin dal suicidio di Mathias Schepp, è stato fin da subito che il 44enne avesse destinato una fine ben peggiore alle due bambine. Nell'ultimo messaggio lasciato alla moglie, aveva sottolineato come la presunta morte delle gemelle Schepp fosse dovuta ad una vendetta nei confronti di Irina Lucida, "colpevole" di aver troncato la loro relazione. Eppure sono tanti i particolari confusi, ricorda lo stesso Chi l'ha visto nei comunicati sul caso, a partire dai passaporti falsi che Mathias Schepp aveva commissionato per le figlie. Dettagli che hanno permesso alla madre di nutrire ancora la speranza di poterle trovare ancora vive. Una possibilità vagliata anche dagli inquirenti, che ora continuano a condurre le indagini in una lotta contro il tempo. Il tribunale di Losanna, infatti, ha annunciato due settimane fa che senza ulteriori sviluppi si dovrà procedere con ufficializzare la presunta morte delle gemelline Schepp.

