GIULIO BASE/ Il re del reality perde contro Raz Degan (Isola dei famosi 2017)

Giulio Base all'Isola dei famosi 2017, foto

GIULIO BASE, L'ATTORE PERDE LA SFIDA CON RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Alla fine il re della dodicesima edizione dell'Isola dei famosi è caduto. Ebbene sì, Giulio Base ha perso la sfida al televoto con il regista israeliano Raz Degan nella puntata andata in onda il 4 aprile e che ha visto una percentuale incredibile. Infatti, il 91% del pubblico ha voluto mandare a casa Base che ha raggiunto, in questo modo, la spiaggia dei primitivi dove ha sfidato Moreno Donadoni. In questo caso, ha avuto la meglio ed è riuscito a far eliminare il rapper. A questo punto, Giulio Base ha proseguito la sua corsa alla finale ma è dovuto soccombere al terzo televoto lampo della puntata. Stavolta, gli oltre 4 milioni di telespettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno decretato che a rientrare definitivamente in gara fosse Eva Grimaldi. Base si è dovuto arrendere, perdendo in modo definitivo la sua corona pronto a prendere un aereo per Milano e assistere alla finale dallo studio.

GIULIO BASE E LA TENTAZIONE DI RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Giulio Base, fino all'ultimo momento, ha avuto dei tesi faccia a faccia con Raz Degan, il possibile vincitore dell'Isola dei Famosi. Anche poche ore prima di uscire, perdendo al televoto proprio con il regista israeliano, Base ha avuto a che fare con le bizzarrie di Raz. Quest'ultimo ha 'tentato' Giulio Base, sfidandolo a mangiare un pesce. Degan ha incastrato nel senso letterale del termine Giulio Base: qualunque fosse stata la sua scelta, questa gli si sarebbe rivoltata contro. Raz, nel corso di queste settimane di permanenza sull'Isola, ha insistito molto sull'ipocrisia di Giulio Base, affermando come il suo comportamento fosse studiato per piacere al pubblico e quindi avere un ampio consenso, anche da parte degli altri concorrenti. A quanto pare, però, questa strategia si è rivelata fallimentare.

GIULIO BASE, TRA LUI E RAZ E' PACE FATTA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - A dire la verità, negli ultimi giorni sembra esserci stata una tregua tra Giulio e Raz. Durante la diretta del 4 aprile Giulio Base ha riconosciuto a Raz un grande coraggio e lo ha invitato a parlare della sua infazia in Israele. Quest'ultimo, dal canto suo, ha riconosciuto a Giulio di aver portato nel reality la sua cultura. Lo stesso Giulio Base, inoltre, si è preoccupato molto per la condizione di salute di Raz a seguito del piccolo incidente che lo ha visto protagonista e che gli ha procurato una ferita al dito. Un atteggiamento non assolutamente scontato vista la rivalità che ha fronteggiato i due sin dalle prime puntate.

