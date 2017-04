GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 12 aprile 2017)

film prima serata

GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - Giustizia a tutti i costi, il film in ona su Rete 4 oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 21.15. Un action movie del 1991 diretto da John Flynn (Sorvegliato speciale, Rolling thunder, Brainscan - Il gioco della morte) ed interpretato da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Duro da uccidere, Nico), William Forsythe (La casa del diavolo, C'era una volta in America, Arizona junior) e Jerry Orbach (Dirty dancing - Balli proibiti, Crimini e misfatti, Il principe della città). In questa pellicola più di altre, la trama abbastanza zoppicante, risulta secondaria rispetto ai momenti di pura azione, ed è sacrificata ad un ritmo sempre incalzante ed azzeccato. Poco credibile invece il personaggio di Richie, che invece di reagire o al limite fuggire dal giustiziere solitario si limita ad attendere la morte in un'orgia di violenza, in alcune sequenze abbastanza gratuita ed inutile. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Gino Felino (Steven Seagal) è un poliziotto della narcotici che sta indagando sull'omicidio di un collega, freddato da un malavitoso, Richie Madano (William Forsythe), davanti a parecchi testimoni fra cui la famiglia stessa del collega. Gino però non ha intenzione di arrestare e far processare Richie, ma di ucciderlo lui stesso a sangue freddo per vendicare l'amico. Richie, conscio delle intenzioni del poliziotto, sa di vivere la sua ultima notte, con definitivo disprezzo della vita umana, decide di fare più vittime possibili senza alcuna pietà. Richie vaga così per Brooklyn strafatto di crack uccidendo chiunque gli capiti a tiro. Gino intanto sta indagando su Richie presso il bar dove lavora il fratello del malavitoso, Vinnie (Anthony DeSando). Dopo l'immancabile rissa con gli avventori, Gino conosce Patty (Gina Gershon), sorella di Richie, da cui sente per la prima volta nominare una certa Roxanne. Richie intanto, mentre abusa di una ex prostituta, manda i suoi uomini a casa di Gino, sperando di poter chiudere i conti e salvarsi la vita. L'attentato però sfuma e contemporaneamente Gino sta scoprendo sempre di più sul vero movente dell'esecuzione, un triangolo amoroso fra il suo collega, Richie e la misteriosa Roxanne.

