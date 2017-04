GOLDENEYE/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan e Famke Janssen (oggi, 12 aprile 2017)

GoldenEye, film prima serata

GOLDENEYE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - GoldenEye, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicla di spionaggio e azione che è stata diretta nel 1995 da Martin Campbell (Casinno Royale, Lanterna Verde, La maschera di Zorro) ed interpretata da Pierce Brosnan (The November man, Mamma mia, After the sunset), Famke Janssen (Wolverine l'immortale, Hansel e Gretel - Cacciatori di streghe, Io vi troverò) e Izabella Scorupco (Il regno del fuoco, Vertical limit, L'esorcista - La genesi). GoldenEye è il diciassettesimo film della lunga saga di James Bond, il primo interpretato da Brosnan. Quello di 007 è oggi considerato uno dei più lunghi franchise cinematografici della storia, con 24 film all'attivo. Nel corso degli anni il protagonista è stato interpretato da diversi attori. Roger Moore è quello ad avere interpretato più spesso l'agente britannico, con all'attivo ben 7 pellicole, seguito dal veterano Sean Connery con 6. John Glen è invece il regista che ha diretto più film di Bond, con 5 film all'attivo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GOLDENEYE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - 1986, l'agente segreto britannico James Bond (Pierce Brosnan) è in missione in Unione Sovietica, dove deve distruggere un complesso che produce armi chimiche. La missione riesce, ma a costo della vita del suo collega Alec Trevelyan, ucciso dal colonnello Arkadij Grigorovic Ourumov (Gottfried John). Anno 1995. Delle spie russe riescono a rubare il satellite GoledEye, una potente arma in grado di disattivare tutti i sistemi informatici. Giunto in Russia per indagare Bond riesce a scoprire che il satellite è stato rubato dal gruppo terroristico Janus, capitanato proprio dal suo ex collega Trevelyan, fintosi morto per potersi vendicare della Russia. L'ex agente è infatti di origine cosacca, e deve alla Russia di Stalin la morte dei propri genitori. In Russia Bond riesce anche a ritrovare Natalya Simonova (Izabella Scorupco), l'unico tecnico del GoldenEye sopravvissuto ai terroristi. Trevelyan tenta di uccidere Bond e la Simonova, ma questi riescono a salvarsi e, dopo essere stati arrestati dalla polizia russa, stanno per confessare il tradimento del colonnello Ourumov. Questi però interviene prontamente, facendo rapire Natalya, e per Bond ricomincia la caccia all'uomo.

