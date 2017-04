Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 13 APRILE: PACO CONCEDE LA MANO DI MARCELA - Terminerà domani la programmazione settimanale de Il Segreto che, a differenza di ciò che accadrà in Italia, in Spagna non andrà in onda il Venerdì Santo. Si ripartirà dalla proposta di matrimonio di Matias a Marcela: anche Paco, il padre della ragazza, dovrà essere informato della novità anche se non sarà affatto benevolo con il futuro genero. Al contrario, non appena si troverà di fronte a Matias non negherà il suo disappunto per come si sono svolti i fatti. L'uomo dal carattere turbolento cambierà idea più velocemente del previsto: Matias verrà cacciato dal mulino, ma poco dopo Marcela si presenterà alla locanda portando buone notizie. Affermerà che il padre ha cambiato idea, accettando questa importante notizia e preparandosi a discutere con i due coniugi Castaneda riguardo i dettagli delle nozze. Quello stesso giorno, Alfonso e Paco si riuniranno parlando di dote e di denaro, risolvendo velocemente una situazione inizialmente complicata. Le nozze saranno oramai imminenti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 13 APRILE: CHI SI NASCONDE ALLA MIEL AMARGA? - L'ultima puntata settimanale spagnola de Il Segreto confermerà la stranezza di alcuni fenomeni alla Miel Amarga. Tutto ha avuto inizio con l'incendio della bibbia medievale ricevuta da Cristobal, ma successivamente sono apparse strane chiusure di porte, movimenti di tende e misteriosi brusii riconducibili ad una presenza dall'oltretomba. In un primo momento l'unico a rendersene conto era stato Cristobal che si era confrontato con Carmelo, il quale a sua volta non gli aveva creduto. Domani, però, sarà anche la volta di Onesimo, arrivato alla tenuta per portare i risultati delle analisi effettuate sulla bibbia (e che non hanno portato nessun chiarimento). Anche Onesimo vedrà un'ombra misteriosa nascosta dietro ad un tomba: si tratterà di un fantasma, o ci sarà sotto dell'altro? Qualcuno avrà in mente di terrorizzare il crudele proprietario della tenuta? Il sospetto che si tratti di Severo, che tutti hanno creduto morto, non mancherà...

