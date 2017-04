IMMA BATTAGLIA/ Difende Eva Grimaldi e attacca la sindaca Raggi (Isola dei famosi 2017, finale 12 aprile)

Imma Battaglia all'Isola dei famosi 2017

IMMA BATTAGLIA, OSPITE NEL REALITY DI CANALE 5: A SUPPORTO DI EVA GRIMALDI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) – L’edizione 2017 del noto reality l’Isola dei famosi sta per chiudere i battenti con la tanto attesa finalissima che verrà trasmessa questa sera sulle frequenze di Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi al cui fianco come consuetudine ci saranno Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionista fissa in studio e di Stefano Bettarini quale inviato speciale. Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni e di interessanti spunti che sarà ulteriormente arricchita grazie alla presenza di tantissimi ospiti come nel caso di Imma Battaglia. Per la Battaglia, attuale compagna di Eva Grimaldi, non è la prima partecipazione nel programma. Infatti, è stata addirittura naufraga per una intera settimana dando un importante contributo psicologico alla stessa Eva Grimaldi che in effetti grazie a lei ha trovato nuove energie per continuare a prendere parte alla trasmissione. Supporto che la Battaglia darà anche nell’ultimo appuntamento di questa avventura mediatica.

IMMA BATTAGLIA, OSPITE NEL REALITY DI CANALE 5: ATTACCO ALLA RAGGI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) – Nell’ultimo periodo Imma Battaglia ha voluto affrontare il tema dell’omofobia, piuttosto attuale anche e soprattutto in seguito all’attacco subito da Scialpi, insultato pesantemente tra le strade di Roma. Nello specifico la Battaglia nel corso di una intervista riportata dal portale web VelvetGossip.it, ha voluto esprimere piena solidarietà al cantante italiano esprimendo indignazione per il silenzio del mondo politico ed in particolare della sindaca di Roma, Virgina Raggi. L’attivista ha sottolineato: “Gravissimo l’attacco di omofobia subito da Scialpi, a cui va tutta la mia solidarietà. Roma è sempre più una città pericolosa, violenta, in pieno degrado sociale e culturale.. e il silenzio della Sindaca è ancora più grave ed inaccettabile! Mai come adesso urge una legge contro l’omofobia ma anche un serio piano di intervento contro la violenza, perché Roma torni ad essere una città dell’accoglienza e dei diritti. Per questo dico alla Sindaca, se ci sei batti un colpo contro l’omofobia”.

