IN THE NAME OF THE KING/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 12 aprile 2017)

IN THE NAME OF THE KING, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - In the Name of the King, il film in onda su Rai 4 oggi, 12 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere fantasy diretta nel 2007 da Uwe Boll (Alone in the dark, House of the dead, BloodRayne) ed interpretata da Jason Statham (La rapina perfetta, Homefront, Transporter), Ray Liotta (Quei bravi ragazzi, L'uomo dei sogni, Qualcosa di travolgente) e Leelee Sobieski (Eyes wide shut, Deep impact, Radio killer). La trama del film è un adattamento di quella del videogioco Dungeon Siege, un action di ruolo prodotto nel 2002 alla Gas Powered Games. In the name of the king è stato presentato in anteprima al Fantasia Festival del 2007. Il regista, produttore e sceneggiatore Uwe Boll è un personaggio molto originale, noto soprattutto per le sue trasposizioni cinematografiche di noti videogiochi, oltre che per i suoi rapporti molto burrascosi con critica e fan. Boll, che da giovane è stato un pugile molto promettente, ha sfidato diversi critici ad un match di box, battendoli. Ha chiesto di poter risolvere sul ring anche i problemi nati con il regista Michael Bay, che però non ha mai raccolto la sfida. Boll ha dichiarato che smetterà di dirigere film quando saranno state raccolte 1 milione di richieste. A tal fine ha lui stesso lanciato una campagna di raccolta firme sul web. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IN THE NAME OF THE KING, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Daimon (Jason Statham) è un contadino che vive con la moglie Solana (Claire Forlani) e il figlio nell'immaginario continene di Aranna. Un giorno la sua fattoria viene attaccata dai Krug, delle specie di bestie guerriere, che uccidono il ragazzo e rapiscono Solana. Mentre l'esercito del re si sta mettendo in marcia proprio per combattere i Krug, Daimon parte alla ricerca della moglie accompagnato da Bastian (Will Sanderson), il fratello di Solana, e Norick (Ron Perlman). Intanto il duca Fallow (Matthew Lillard), alleato con il perfido Mago Gallian (Ray Liotta), che segretamente controlla i Krug, avvelena il re per prendere almeno temporaneamente il potere. Intanto il gruppo di Daimon finisce in un'imboscata dei Krug, che rapiscono Bastian e Norick e lasciano Diamon per morto. Quest'ultimo viene trovato e soccorso dal mago di corte, Merick (John Rhys-Davies), che riconosce nel contadino il figlio a lungo perduto del re. Daimon si scopre quindi erede al trono, ma le schiere dei Krug e gli alleati del duca Fallow incalzano.

