IO E ZIO BUCK/ Su Rete 4 il film con John Candy e Gaby Hoffmann (oggi, 12 aprile 2017)

IO E ZIO BUCK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - Io e zio Buck, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 16.45. Una divertente commedia americana uscita nel 1989 ed è stata sceneggiato e diretta da John Hughes mentre nel cast figurano John Candy, Gaby Hoffmann, Macaulay Culkin, Jean Louisa Kelly, Elaine Bromka, Amy Madigan e Laurie Metcalf. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IO E ZIO BUCK, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - I coniugi Bob e Cindy Russell sono sposati da molti anni e hanno tre figli, l'adolescente Tia e i piccoli Miles e Maizy. La famiglia si è da poco trasferita a Chicago e questo ha creato non pochi malumori, soprattutto tra la quindicenne Tia e la madre. I Russel sono genitori molto comprensivi ma questo ha reso i figli fin troppo vivaci e indisciplinati. Una notte Cindy riceve la notizia di un malore del padre e insieme al marito è costretta a ritornare a Indianapolis per prendersi cura di lui. Non avendo nessun appoggio nella nuova città sono costretti a chiedere aiuto al fratello di Bob. Buck è uno zio molto particolare e una persona poco affidabile, l'uomo non ha mai avuto un vero e proprio lavoro nella vita e per sbarcare il lunario scommette sulle corse dei cavalli ed ha uno stile di vita poco sano, mangia e fuma troppo. La sua fidanzata Chanice gli ha procurato un lavoro nel suo negozio di ricambi per auto ma l'uomo, con la scusa di aiutare suo fratello, rifiuta l'occupazione che potrebbe permettere alla coppia di sposarsi e mettere su famiglia. In casa Russell, grazie ai suoi modi cordiali e al suo carattere giocoso lo zio fa subito amicizia con Miles e Maizy mentre Tia resta sulle sue. La ragazza ha iniziato da poco ad uscire con un certo Bug ma il ragazzo non va a genio a Buck, che ha subito capito il suo secondo fine. L'uomo manda a monte qualunque tentativo della nipote di restare da sola con Bug e lei per vendicarsi insinua in Chanice il sospetto che lo zia abbia preso una cotta per la sua vicina di casa così la donna lo lascia. La routine familiare è completamente sconvolta e Miles e Maizy riescono a combinare guai ovunque, soprattutto a scuola. Una sera Tia riesce ad andare ad una festa, Buck la segue e rinuncia per la prima volta nella sua vita al centro scommesse. L'uomo scopre però che Bug la tradisce con un'altra e così lo chiude nel baule della sua auto. Tia scoperto del tradimento del suo fidanzato, perdona lo zio e si riappacifica con lui, aiutandolo a riconquistare Chanice. Nel finale quando Cindy e Bob tornano a casa i figli sembrano cambiati, i piccoli si sono responsabilizzati e Tia sembra essere diventata più matura. Tutto merito di zio Buck, che sembra aver imparato anche lui qualcosa dall'esperienza con i nipoti.

