ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Finale, diretta e vincitore: chi uscirà tra Malena e Simone? (oggi, 12 aprile)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE: DIRETTA E VINCITORE, MALENA E SIMONE IN NOMINATION (OGGI, 12 APRILE) - La finalissima de L’Isola dei Famosi 2017 prenderà il via oggi, 12 aprile: in via eccezionale, Alessia Marcuzzi apre le porte dello studio di Cologno Monzese il mercoledì sera. I naufraghi hanno lasciato l’Honduras, e con esso le fatiche e le privazioni di una vita lontana dagli agi e dai comfort di tutti i giorni: anche scontri e litigi avranno viaggiato con loro? È quello che scopriremo in prime time, partendo da coloro che sono attualmente in nomination, e cioè Malena e Simone Susinna. È apparso più che evidente, durante la settimana, che al modello non sia andata giù la nomination dei colleghi di avventura: in un confronto avvenuto dopo la diretta della semifinale con l’attrice a luci rosse non sono mancati diversi attriti, che li hanno allontanati ancora di più. Se Eva e Nancy sono convinte che Malena sia innamorata di Simone, lui ha messo in chiaro che tra di loro non c’è nulla. La questione verrà ripresa dalla Marcuzzi? Il pubblico, inoltre, è chiamato a dire la sua: chi uscirà tra attrice e modello, ad un passo dalla possibile vittoria?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE: DIRETTA E VINCITORE, PAOLA BARALE IN STUDIO PER RAZ? (OGGI, 12 APRILE) - Il loro incontro ha indubbiamente fatto sognare il pubblico e - anche non considerando che è lui il favorito per la vittoria finale - tutti sperano di vederli nuovamente insieme durante la finalissima de L’Isola dei Famosi 2017. Stiamo naturalmente parlando di Raz Degan e di Paola Barale: invitata in trasmissione per aprire un dialogo con l’israeliano, la conduttrice a attrice televisiva aveva titubato di fronte alla domanda della conduttrice Alessia Marcuzzi su un eventuale sbarco in Honduras. L’hashtag #iostoconraz era però sfuggito a pochi, e fin da subito si è compreso che Raz Degan avrebbe potuto contare sul supporto della Barale fino alla fine: in effetti, facendogli il regalo più grande che si possa desiderare, Paola ha infine deciso di volare fino in Honduras e passare una notte al fianco dell’ex. Momenti e parole dolci, dialoghi e confronti che sono stati snocciolati da Alessia Marcuzzi durante una puntata molto intensa. Ora, la domanda è solo una e - come annunciato - avrà risposta solo in prime time: Paola Barale sarà in studio per la finale, oppure no?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE: DIRETTA E VINCITORE, LE PROVE DELLA SERATA (OGGI, 12 APRILE) - I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017 sono nuovamente a Milano, ma questo non significa che anche la finalissima in programma stasera non li veda impegnati in qualche prova. Il percorso evolutivo ha accompagnato tutta la 12esima edizione del reality di Canale 5 e, nonostante il luogo non si presti più in maniera così adeguata, la produzione de L’Isola ha trovato il mondo di continuare. Niente Isola primitiva, niente Isola degli evoluti: si viaggerà diretti nel futuro. Che cosa significa nel dettaglio lo scopriremo in prima serata, ma le anticipazioni annunciano il tanto atteso (e fino ad adesso non realizzato) lancio dall’elicottero e la prova del fuoco. Tutte le prove, spiegate e supervisionate dall’inviato Stefano Bettarini, saranno svolte presso l’Idroscalo di Milano. Oltre alle prove, però, non mancheranno le sorprese: familiari, amici, compagni, compagne, mariti e chi più ne ha più ne metta. Chi, tra i naufraghi appena rientrati, arriverà ad emozionarsi di più?

© Riproduzione Riservata.