KILLING JESUS/ Il film su Nove prodotto da Ridley Scott: trama, la storia ‘politica’ sulla morte di Gesù

Killing Jesus, il film sul Nove (Twitter)

KILLING JESUS, ANTICIPAZIONI: IL FILM SU NOVE PRODOTTO DA RIDLEY SCOTT (OGGI 12 APRILE 2017) - Questa sera su Nove va in scena una prima tv assoluta con “Killing Jesus” il film per la tv prodotto da Ridley Scott che disegna la storia “politica” della passione e morte di Gesù. A pochi giorni dalla Pasqua la tv si concentra sui racconti e i tanti film prodotti negli anni sulle vicende affascinanti e rivoluzionarie della morte e resurrezione di Gesù Cristo. In questa particolare rilettura, il grande regista Ridley Scott arriva a produrre con la regia di Christopher Menaul un’opera tratta dall’omonimo best seller di Bill O'Reilly e Martin Dugard. Eventi storici con testimonianze dei Vangeli, ma anche alcune forzature volute dai romanzieri che hanno preferito fare un racconto incentrato sulla cospirazione politica e religiosa che ha portato alla condanna a morte del Figlio di Dio. Un «approfondimento su come il suo messaggio di preghiera lo abbia condotto alla persecuzione da parte di un gruppo di cospiratori che videro in lui una minaccia al loro potere»: è proprio il potere il segno centrale di questo film per la tv prodotto da Scott per National Geographic. Il tradimento di Giuda, il rapporto ostile tra Sinedrio e Ponzio Pilato, governatore romano della Galilea e Giudea e ancora i problemi con i tanti giudei che vedevano in quell’uomo che guariva i ciechi e gli storpi e resuscitava i morti un pericoloso sobillatore del popolo. Storia e fede mista al “sound” del thriller politico in pieno stile Ridley Scott: molte critiche sono arrivate contro il romanzo, divenuto comunque un best seller anche per il tentativo comunque positivo di voler ricostruire (anche in forma romanzata) le cronache storiche di quei tempi fondandosi su documenti storici proprio come i Vangeli.

KILLING JESUS, ANTICIPAZIONI: TRAMA E CAST DEL FILM PRODOTTO DA NATIONAL GEOGRAPHIC (OGGI 12 APRILE 2017) - Il film Killing Jesus che andrà in onda questa sera alle ore 21.15 su Nove, tasto 9 del telecomando del digitale terreste, vede la regia di Christopher Menaul e la produzione di Ridley Scott, David W.Zuker & Mary Lisio. Nel cast internazionale figurano nel ruolo di Gesù l’attore di origini libanesi Haaz Sleiman; Kelsey Grammer è Erode, il re della Giudea che ordinò l’uccisione di tutti i bambini maschi di Betlemme quando nacque il piccolo Gesù. Sarà poi Stephen Moyer (True Blood) a prendere i panni di Ponzio Pilato, il governatore romano che ordinò la crocifissione di Gesù. La storia di Gesù nel film Killing Jesus prende inizio con il regno dei due Erode che affrontano la sempre più forte emergenza di questo uomo predicatore che compie miracoli e sposta letteralmente le folle per tutta la Giudea e la Galilea. Tanto che sia il regno giudeo che l’amministrazione romana di Ponzio Pilato si sentono minacciate dalla crescente influenza del profeta di Nazareth; particolare importanza nel film viene data all’opera di cospirazione che i leader del tempio di Gerusalemme Caifa e Anna promuovono nelle stanze del potere di tutta la Giudea. Una cospirazione che arriva fino al tradimento di uno dei discepoli, all’arresto e alla morte in croce del figlio di Maria: una storia legata come dicevamo più all’aspetto politico e ai motivi per cui Gesù era un personaggio così scomodo. Da qui alla verità storica di campo e di tempo ne passa, ma per quello forse sono consigliabili altri film sulla Pasqua: il thriller storico-biografico invece tiene bene e non disdegna qualche considerazione anche di stampo religioso.

© Riproduzione Riservata.