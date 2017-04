Kiko Nalli, Pomeriggio 5

Kiko Nalli a Pomeriggio 5, il marito di Tina Cipollari dice addio a Detto Fatto per Barbara D'Urso! - Colpo di scena nella vita di Kiko Nalli e Tina Cipollari. A quanto pare il bel marito dell'opinionista ed ex tronista di Uomini e donne ha trovato posto su Canale 5 e i fan possono tirare un sospiro di sollievo dopo tanta preoccupazione. Nei giorni scorsi, infatti, Kiko Nalli aveva usato i social per annunciare che presto avrebbe lasciato Detto Fatto e questo aveva mandato tutti in crisi. Nel programma di Caterina Balivo, l'ex corteggiatore e noto parrucchiere, rivelava trucci e consigli di bellezza al pubblico di Raidue, e adesso? Dopo la rotturacon il programma di Raidue, Kiko Nalli ha usato sempre i social per annunciare che presto sarà protagonista a Pomeriggio 5. Un vero e proprio "trasferimento" che permetterà al marito di tina Cipollari di avere un "posto" tutto suo nel programma di Barbara D'Urso. Al momento non ci sono molti particolari né nella durata di questo suo spazio e né se si tratta di un collegamento giornaliero che permetterà al pubblico di Canale 5 di conoscere tutte le tendenze in merito di acconciature e tagli proprio in vista dell'arrivo della bella stagione. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'ANNUNCIO.

Sempre sui social, lo stesso Kiko Nalli ha voluto sottolineare il fatto che il divorzio da Detto Fatto è stato consensuale e che non ha lasciato il programma per via di litigi o incomprensioni ma solo per il fatto che ha ricevuto una nuova proposta, più interessante, e ha deciso di chiudere la sua precedente esperienza in Rai per iniziarne una nuova, in Mediaset. Avrà fatto bene?

© Riproduzione Riservata.