L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI E NEWS: TONIO FACCIA A FACCIA CON ETTORE, COME FINIRÀ? (OGGI, 12 APRILE 2017) - La seconda puntata de L’onore e il rispetto 5 si è chiusa proprio su un momento cruciale: Tonio Fortebracci ha recuperato alcuni frammenti di ricordi e ha capito che la sua famiglia è morta per mano di Ettore De Nicola. Ora, per il personaggio interpretato da Gabriel Garko, è solo uno il sentimento dominante: la vendetta. La fiction ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, su un faccia a faccia tra il criminale e Tonio: come farà Fortebracci ad uscirne vivo? Proprio qualche ora fa l’attore Valerio Morigi - che dà il volto all’antagonista della serie - è tornato su Instagram per dare appuntamento ai followers: ha condiviso una fotografia di scena di Ettore De Nicola, sguardo determinato e rabbioso, pistola alla mano, che lascia presagire scintille (clicca qui per vedere il post direttamente dalla piattaforma social ufficiale di Valerio Morigi).

Le anticipazioni relative alla puntata del 14 aprile (L’onore e il rispetto - Ultimo capitolo non si ferma durante la settimana di Pasqua) sottolineano che Tonio andrà avanti ad organizzare il suo piano: il primo punto in scaletta sarà naturalmente quello di sopravvivere. Cercando di recuperare una pistola sul mercato nero, è stato intercettato da De Nicola, e il risultato lo abbiamo visto tutti. Le mosse seguenti avranno un’unica finalità: vederlo finalmente schiacciato, pagare per quello che ha fatto a Carmela e ai suoi figli. E recuperare nuovi ricordi potrebbe essere molto d’aiuto per Tonio….

