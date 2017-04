LA GABBIA OPEN/ Anticipazioni e ospiti: Maurizio Landini e Laura Castelli (puntata 12 aprile 2017)

La Gabbia Open (foto da Facebook)

LA GABBIA OPEN, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 12 APRILE 2017: LAVORO - Gianluigi Paragone torna sul piccolo schermo di La7 stasera, mercoledì 12 aprile 2017, alla guida di una nuova puntata de La Gabbia Open: l’attenzione si concentrerà innanzitutto sui confini nazionali, e in particolare sul mondo del lavoro e dei salari degli italiani. Ma, visti gli ultimi avvenimenti internazionali - come specifica anche la pagina Facebook ufficiale del talk (clicca qui per vedere il post) - lo sguardo si sposterà inevitabilmente anche oltreoceano, e non solo. Il primo nome annunciato, che sarà presente in prime time nello studio di Gianluigi Paragone, è quello del segretario generale della FIOM-CGIl Maurizio Landini.

Ci saranno inoltre Laura Castelli, del Movimento 5 Stelle, la conduttrice Enrica Bonaccorti, i giornalisti Alan Friedman, Maurizio Belpietro, Toni Capuozzo, Marcello Foa, Francesco Giorgino e Giulietto Chiesa. La pagina social, infine, conferma la presenza anche di Marco Veronese Passarella e Andrea Greco. Ricordiamo che la messa in onda del talk show guidato da Gianluigi Paragone è in programma dalle 21.10: è possibile seguire il programma anche in diretta streaming sul web grazie al servizio offerto dal sito della rete.

