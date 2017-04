LE IENE SHOW / Servizi e anticipazioni 12 aprile: distribuzione diretta farmaci e il caso Adriana Musella

Le Iene Show, in onda su Italia 1

LE IENE SHOW I SERVIZI, ANTICIPAZIONI DEL 12 APRILE 2017: DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI, AIUTANO A TAGLIARE I COSTI DELLA SANITA'? - I servizi e le inchieste de Le Iene Show ci attendono nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 12 aprile 2017. Diversi i focus che verranno fatti nel corso della puntata, sotto la guida dei due timonieri storici Teo Mammuccari e Ilary Blasi. Nel dettaglio, Nadia Toffa approfondirà un argomento scottante legato alla sanità pubblica, quello dei costi, che in alcune aziende ospedaliere è un punto vincente ed in altre invece dolente. L'inviata intervisterà Marco Damonte Prioli, direttore dell'ASL 1 di Imperia, e sotto ai riflettori per la capacità con cui ha saputo aumentare il bilancio della struttura ospedaliera. Il tutto reso possibile dalla gestione diretta, che conferisce alle ASL e aziende ospedaliere private di distribuire i medicinali in modo diretto, grazie alle farmacie comunali presenti nelle regioni oppure negli esercizi che si trovano all'interno delle stesse strutture. La Iena avrà modo di parlare anche con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.



LE IENE SHOW I SERVIZI, ANTICIPAZIONI DEL 12 APRILE 2017: INDAGATA ADRIANA FUSELLA, ICONA DELLA LOTTA ALLA MAFIA - Gaetano Pecoraro e le telecamere de Le Iene Show incontreranno invece Adriana Musella, al centro di numerose polemiche per via dell'accusa di appropriazione indebita mossa dalla Procura di Reggio Calabria. A fare più scalpore, il fatto che Adriana Musella sia presidente della Riferimenti - Gerbera Gialla, associazione simbolo della lotta alla mafia. Secondo le autorità, sottolinea La Repubblica, la possibilità che la Gerbera Gialla sia fra quelle associazioni che hanno utilizzato in modo illecito i fondi versati nel corso degli anni. Adirana Musella intanto si è dichiarata tranquilla sulla vicenda giudiziara che la riguarda, proprio perché è stata la Presidente in prima persona "a richiedere l'accertamento della verità". La coscienza della Musella quindi sarebbe tranquilla, come ha affermato in un post pubblicato sul suo profilo Facebook all'inizio delle indagini. "Spero di poter superare questa ulteriore prova", ha chiosato.

