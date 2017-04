LUIGI MARIO FAVOLOSO / Dopo le accuse di Fabrizio Corona, il compagno della Moric dalla d’Urso (Pomeriggio 5)

Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5

LUIGI MARIO FAVOLOSO REPLICA A FABRIZIO CORONA, LE DICHIARAZIONI DA BARBARA D’URSO (POMERIGGIO 5) - Luigi Mario Favoloso è stato recentemente accusato da Fabrizio Corona di avere messo la bomba carta sotto casa sua nella notte tra il 15 e 16 agosto 2016. Ecco le sue ultime dichiarazioni durante il corso della nuova udienza: "Penso che a mettere la bomba sia stato Luigi Mario Favoloso, un nome che è tutto un programma, il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric". Accuse pesantissime quelle dell'imprenditore catanese e, riguardo al potenziale movente, pare che l'ex re dei paparazzi abbia le idee chiarissime: "... Era quello di ottenere la custodia del minore e toglierla a me, perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me". Secondo Corona, prima dell'accadimento dell'ordigno amatoriale, Luigi Mario Favoloso avrebbe fatto delle chiamate minacciose a Francesca Persi: "E, dopo la bomba, ha detto a mia madre che la prossima che avrebbe avuto un attentato sarebbe stata lei", ha chiarito Fabrizio Corona davanti al presidente del collegio, Guido Salvini. Di seguito, anche Nina Moric ha replicato ironicamente su Facebook: "Le uniche bombe che Favoloso ha maneggiato di recente erano le mie, e non sono mai scoppiate". Nella giornata di oggi inoltre, proprio Luigi Mario Favoloso sarà ospite di Barbara d'Urso durante il corso di Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti: cosa succederà?

