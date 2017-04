MADE IN SUD/ Anticipazioni e ospiti: Anna Tatangelo, l’omaggio a Renato Carosone (puntata 12 aprile 2017)

Made in Sud

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017: LA COLLOCAZIONE NEI PALINSESTI - Made in Sud torna ‘a casa’: il pubblico dello show comico di Rai 2 potrebbe essere un po’ disorientato di fronte ai numerosi stravolgimenti della trasmissione all’interno dei palinsesti. Dopo una partenza fissata al martedì, Made in Sud ha traslocato il mercoledì sera sulla seconda rete nazionale: a causa del match Napoli - Juventus trasmesso da Rai 1 è però tornato in scena sul secondo giorno della settimana. La quinta puntata è invece in programma normalmente oggi, mercoledì 12 aprile 2017. La comicità e la musica saranno ancora una volta gli ingredienti principali dello show partenopeo: tra le personalità pronte a scendere in campo ci saranno gli Arteteca, I Ditelo Voi e tutti i comici che vanno a comporre il cast di Made in Sud. Gigi D’Alessio, alla conduzione a partire da questa ottava edizione, sarà come sempre affiancato da Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Quale sarà il tema della settimana?

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017: OSPITE ANNA TATANGELO - Sarà Anna Tatangelo la super ospite della quinta puntata di Made in Sud in programma oggi: la cantante di Sora si prepara dunque a raggiungere il divertentissimo palco guidato nientemeno che dal compagno D’Alessio. È molto probabile che l’artista decida di esibirsi tra uno sketch e l’altro, e perché no affiancare anche il presentatore come è già successo durante gli appuntamenti precedenti, insieme ad altri cantanti. Ma la musica italiana avrà un altro grande protagonista in prime time: è stato infatti annunciato che Gigi D’Alessio renderà omaggio al grande e poliedrico Renato Carosone, cantautore, ma anche compositore e pianista scomparso nel 2001. Quello che tutti si stanno chiedendo, al momento, è quali brani verranno riproposti al pubblico di Made in Sud: “Tu vuò fa l’americano”? O forse “‘O sarracino”? Tra qualche ora avremo tutte le risposte…

