MALENA/ In lacrime per Simone Susinna (Isola dei famosi 2017)

Malena Mastromarino all'Isola dei famosi 2017

MALENA CONTRO SIMONE, LA NAUFRAGA E' DELUSA (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Tensioni d'amore sull'Isola dei famosi tra Malena Mastromarino e Simone Susinna. La diva di film a luci rosse, nelle ore scorse, ha tentato un riavvicinamento con il suo amico ma le cose non sono andate come la donna sperava. Infatti, ha cercato di far capire al ragazzo di essere rimasta delusa per averla fatta passare per pazza e bugiarda in diretta, negando che tra loro ci sia stato un avvicinamento particolare e un bacio. In realtà, secondo Malena, il bacio c'è stato eccome ma non ha mai volute intendere che fosse qualcosa di intimo. "Tu e Nancy siete gli unici a cui ho fatto leggere la lettera di mia madre" ha detto Malena a Simone, dimostrandosi molto delusa. Il culmine si è raggiunto quando la donna è scoppiata in lacrime e a quel punto Simone, forse in imbarazzo, ha preferito allontanarsi, dicendo che non c'è motivo per comportarsi in quel modo dato che tra loro non è successo nulla. Anche le amiche di Malena hanno potuto notare come Malena sia molto presa dal modello mentre lui sembra ignorarla.

MALENA BACCHETTATA IN DIRETTA DA ALESSIA MARCUZZI (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Malena Mastromarino si è dimostrata uno dei personaggi dell'Isola dei Famosi più ironici e scanzonati, diventando spesso protagonista di doppi sensi e battute sia da parte dei concorrenti che di Stefano Bettarini, il quale due settimane fa ha fatto una nuova allusione, in realtà di cattivo gusto, al mestiere dell'attrice. Questo calcare così tanto la mano su questo aspetto della vita di Malena, però, ha cominciato a stancare il pubblico televisivo ma anche la stessa Alessia Marcuzzi, la quale ha bacchettato in diretta la donna. Malena, infatti, si è lasciata sfuggire una frase abbastanza provocatoria e sboccacciata e Alessia l'ha invitata a moderare il linguaggio, ricordandole di essere in diretta sulla tv nazionale. Davvero una pessima figura per Malena, da sempre divisa tra l'orgoglio della sua professione e il disagio che le provoca essere umiliata continuamente per le sue scelte.

MALENA, LA SORPRESA CHE L'HA COMMOSSA (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Malena è stata protagonista anche di alcuni momenti veramente memorabili all'Isola dei Famosi, capaci di commuovere i telespettatori. Infatti, l'attrice all'inizio della sua avventura si è dimostrata spensierata, allegra e autoironica ma col passare delle settimane ha svelato anche il suo lato più tenero e fragile, affermando di aver sofferto per il fatto che la sua famiglia non abbia visto di buon grado la sua scelta di diventare un'attrice di film per adulti. Malena si è più volte lasciata andare a dei pianti disperati, pensando di aver deluso i suoi cari ma poi c'è stato un evento incredibile e cioè una sorpresa che la produzione ha volute farle. Malena ha ricevuto sulla sua spiaggia la visita di sua madre che l'ha abbracciata e tenuta stretta, dimostrandole il suo amore e la sua vicinanza. Insomma, le incomprensioni sembrano essere alle spalle per Malena e con questa ritrovata carica e stima si prepara ad affrontare la finale.

