MOGLIE E MARITO/ Da oggi al cinema il film con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak (12 aprile 2017)

Moglie e marito, Immagine presa dal web

MOGLIE E MARITO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (12 aprile 2017) - Moglie e marito è una pellicola comica in uscita nelle sale cinematografiche italiane da mercoledì 12 aprile 2017. Il film è stato diretto dal regista Simone Godano (per lui è il primo lungometraggio della sua carriera) ed interpretato da Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Gaetano Bruno e Valerio Aprea.

MOGLIE E MARITO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (12 aprile 2017) - Andrea, interpretato da Pierfrancesco Favino, è un neurochirurgo sposato con Sofia, interpretata da Kasia Smutniak, un famoso volto dello star system televisivo. La coppia, unita in matrimonio da molti anni, ha due figli ma da tempo Andrea e Sofia non si sopportano per via di inconciliabili e continue incomprensioni che minano alla base il loro rapporto. Il sentimento che anni prima li legava sembra ormai svanito per sempre. Decidono così di recarsi da un terapista di coppia per tentare di risollevare le sorti del loro matrimonio. Ma durante la seduta appaiono profondamente lontani l'uno dall'altra e incapaci di comprendere le rispettive ragioni. Marito e moglie si scambieranno i corpi: Andrea entrerà nel corpo di Sofia e Sofia in quello di Andrea. Il risultato dello strano esperimento produrrà ovviamente risultati comici e bizzarri che in realtà serviranno alla coppia per comprendere chiaramente le ragioni dell'altro e salverà il loro matrimonio.

MOGLIE E MARITO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (12 aprile 2017) - Il film Moglie e marito è il primo lungometraggio diretto da Simone Godano. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Giulia Stegerwalt e Carmen Danza. La Stegerwalt è di origini americane e dunque conosce a fondo le caratteristiche del genere di film statunitense dedicati allo scambio d'identità. La sceneggiatura sembra essere uno dei grandi punti di forza del film per non parlare dell'ottima prova attoriale dei due protagonisti Kasia Smutniak e Pierfrancesco Savino. In particolar modo la Smutniak è riuscita a plasmare la sua interpretazione in maniera egregia sulla gestualità di Savino mentre quest'ultimo si è inspirato in generale alle classiche movenze femminili senza fare un diretto riferimento alla Smutniak. Nel complesso la pellicola è estremamente divertente ed adatta a tutta la famiglia.

