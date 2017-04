Maurizio Costanzo/ "Non piango spesso, ma mi commuovo quando vedo C’è Posta per Te”

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si svela al settimanale Oggi: "Non piango spesso ma mi commuovo, ecco per cosa!" - Maurizio Costanzo è il protagonista di una nuova ed emozionante intervista che troveremo nel nuovo numero di Oggi, in edicola domani. Il conduttore, che si appresta a tornare su Canale 5 con la sua "Maurizio Costanzo Show", stavolta parla di se stesso e di cosa lo commuove: «Non piango spesso. Però mi capita di commuovermi. - svela il conduttore, che aggiunge - Quando con la memoria rivedo i volti di mio padre e mia madre e quando, sono sincero, mi rivedo in alcune storie di C’è Posta per Te. Mi capita quando vedo che un padre rincontra un figlio o quando, al contrario, capisco che un figlio vuole tornare sinceramente ad abbracciarsi con il suo papà: mi sento coinvolto in prima persona e mi commuovo». Si definisce un "produttore di malinconia", convinto che "la stessa sia il più grande scudo contro la depressione".

Maurizio Costanzo si svela al settimanale Oggi: "Maria è la persona più importante che ho incontrato" - Non può mancare nel corso dell'intervista un accenno alla moglie e compagna Maria De Filippi: «Quando è stata l’ultima volta che ho detto “ti voglio bene”? Oggi. A mia moglie. - svela Maurizio Costanzo nell'intervista a Oggi, dove a cuore aperto confessa - Maria è la persona più importante che ho incontrato nella mia vita. La persona, come dissi 22 anni fa prima di sposarla, nella mano della quale si può morire». Una parte dell'intervista si sofferma anche su una curiosità: chi è la destinataria del celebre testo della canzone «Se telefonando»? «Non mi ricordo affatto a chi pensassi quando ho scritto quel testo - dichiara Costanzo, che conclude - Negli anni più volte ho cercato di fare un tuffo nella memoria per ricordarmi a chi fossero dedicati quei versi, ma niente. La risposta è “non lo so”».

