Melanie Griffith/ "Pentita di essermi rifatta, rivoglio la faccia di prima!”

Melanie Griffith

Melanie Griffith, l'attrice pentita di essersi rifatta: pronta a tornare più naturale dopo i troppi ritocchi chirurgici - Alcune foto spuntate qualche tempo fa avevano fatto scalpore, suscitando un bel pò di critiche verso Melanie Griffith. L'attrice è infatti apparsa con un volto "nuovo", dopo un evidente abuso di trattamenti di chirurgia estetica, cosa che non è piaciuta ai tanti fan della star di Hollywood. Col passare dei giorni però pare che anche la Griffith abbia compreso di aver fatto un errore. Stando a quanto rivelato in un'intervista a Porter Magazine, l'attrice avrebbe infatti palesemente ammesso di aver fatto il primo ritocco 20 anni fa e di essersi poi fatta prendere troppo la mano.

Melanie Griffith, l'attrice pentita di essersi rifatta: se ne parla a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso - Se ne parla oggi a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso, in una puntata dedicata proprio alla chirurgia plastica. La conduttrice ripercorrerà anche la vicenda di Melania Griffith, che di recente ha ammesso di aver esagerato con botox e ritocchini, ma di averlo compreso soltanto quando persone vicine e conoscenti hanno iniziato a farglielo notare: "Non me ne sono resa conto finché le persone mi dicevano 'Oh mio Dio, ma che cosa hai fatto?" ha così svelato a Porter Magazine. Adesso Melanie si dice quindi pentita e si è rivolta ad uno specialista per eliminare gli eccessi del botox e per tornare più naturale: "Mi auguro di sembrare più normale ora".

