NANCY COPPOLA/ La cantante in lite con Simone Susinna (Isola dei famosi 2017)

Nancy Coppola, Isola dei famosi 2017

NANCY COPPOLA IN LITE CON SIMONE SUSINNA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) - Tutto è pronto per la finale dell'Isola dei Famosi 2017 ma in spiaggia le cose cominciano a farsi veramente tese e l'atmosfera si sta surriscanldando in attesa che venga decretato il vincitore. Ne sa qualcosa Nancy Coppola, la cantante neomelodica, che si è ritrovata ad avere uno scontro molto acceso con Simone Susinna, ormai sempre più distante dagli altri concorrenti. Tutto è nato per colpa di una prova ricompensa e, neanche a dirlo, di Raz Degan. Infatti, il regista israeliano ha affermato con i suoi compagni di non aver intenzione di mangiare il premio visto che, a causa di un infortunio, era impossibilitato a partecipare alla gara. Questa decisione non è piaciuta a Simone Susinna, il quale ha cercato di convincere l'amico ad accettare il cibo mentre Nancy, Malena e Eva si sono dette d'accordo con Degan. Simone, però, ha avuto da ridire su questa 'coalizione' non ha apprezzato l'ipocrisia di Nancy, sbugiardandola davanti a Raz e dicendogli che le tre non era intenzionate a farlo mangiare. A questo punto, Nancy ha preso a male parole Simone, accusandolo di non servire a nulla e di essere solo bello.

NANCY COPPOLA E LO SCHERZO DI RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) - Nancy, nei giorni scorsi, è stata anche la protagonista di uno scherzo che le ha fatto Raz Degan. Il regista ha fatto credere a Nancy di essere stato informato dalla produzione della presenza di iguane nell'Isola e di come queste siano commestibili. Ha parlato di una particolare razza vulcanica e quindi ha invitato Nancy, essendo napoletana, a fare da esca legata ad un albero, procurandosi una ferita. Nancy è rimasta allibita e ha lanciato degli sguardi infuocati a Degan, ipotizzando con Malena che l'uomo possa essere innamorato di lei.

NANCY COPPOLA E LA POLEMICA SULLA SUA USCITA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 12 APRILE) - Nancy Coppola, nei giorni scorsi, è stata protagonista anche di una sorta di polemica che è scoppiata sui social network quando la Coppola ha detto al marito, arrivato in Honduras per farle una sorpresa, che sarebbe rientrata a casa nel giro di una settimana. I telespettatori hanno palesato la loro indignazione, credendo che ci fosse un broglio nel reality e nel televoto. In realtà, come è stato ampiamente dimostrato, Nancy è in finale e sta lottando con tutti i suoi mezzi per riuscire a portarsi a casa la vittoria. La cantante è amatissima dai napoletani e spera di poter riuscire a portarsi a casa il premio proprio per il grande affetto dei suoi concittadini.

