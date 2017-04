Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 aprile 2017, le previsioni a LatteMiele: tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, oroscopo 12 Aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 12 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare top nell'oroscopo di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, di Paolo Fox. I Pesci vivono giornate interessanti e sono molto creativi. C'è la volontà di aprire un nuovo progetto o di lanciare collaborazioni con persone che sembrano essere particolarmente interessanti. In amore potrebbe esserci un incontro molto favorevole già domenica. Il Sagittario è un segno che sta vivendo un periodo fatto anche di situazioni complicate ma ordinato da una forza interiore che i nati sotto questo segno stanno imparando a riscoprire di avere. C'è bisogno di staccare la spina a volte, ma i progetti di lavoro e anche in campo sentimentali sono talmente tanti che non si trova alla fine mai del tempo per sé stessi. La voglia è quella di riuscire a primeggiare sempre in tutto, per farlo però non bisogna assolutamente mai calare l'attenzione. Situazioni positive si prospettano anche per l'Ariete che torna a sorridere magari anche grazie a un incontro da considerarsi occasionale.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 12 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Ci sono situazioni flop da analizzare nell'oroscopo di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, di Paolo Fox. Tra queste sicuramente sarà interessante andare a vedere come si comporteranno i nati sotto il segno del Toro che vive un momento di grande fatica. C'è una situazione di stress generale che comprende sia il lavoro che la famiglia. Non c'è quindi nessuna possibilità di essere tranquilli e si cercano stimoli per rilassarsi all'esterno. La volontà è quella di stare tranquilli e di affrontare una cosa alla volta. Il cielo è nervoso anche per il Cancro che però dovrebbe smaltire queste tensioni molto in fretta. Le cattive stelle per questo segno infatti sembrano essere solamente, per fortuna, passeggere. Anche la Vergine non è al massimo, deve ritrovare tranquillità. Per farlo selve fare attenzione e soprattutto andare a muoversi passo dopo passo senza mai strafare. L'obiettivo è quello di essere molto tranquilli anche se spesso la pazienza si perde per diversi motivi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 12 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Si torna su LatteMiele a parlare di oroscopo con il noto astrologo Paolo Fox che analizza la giornata di oggi mercoledì 13 aprile 2017. E' il momento di sottolineare alcuni momenti importanti per l'Ariete che potrebbe vivere incontri interessanti. Il Toro è invece affaticato e non riesce a trovare gli stimoli giusti per vivere situazioni interessanti. In amore il Gemelli preferisce situazioni un po' particolari e per questo spesso finisce ad essere attratto da persone incomprensibili. Il Leone può provare a recuperare energie cercando di rimanere un po' fermo e riflettendo. Non è un grande momento, ma c'è comunque la consapevolezza che tirando un po' il fiato si potrebbe tornare in forma. La Vergine ha bisogno di fermarsi un attimo per mettere a punto delle cose. La vita al momento non sembra sorridere come alcune settimane fa e per questo serve essere in ordine su diversi fronti, soprattutto in amore e sul lavoro. I Pesci vivono una giornata interessante e potrebbe iniziare a mettere le basi per un progetto che si potrebbe considerare molto interessante. L'Acquario invece è pronto a recuperare energie, ma servirà un po' di tempo comunque per essere al massimo.

