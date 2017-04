PAOLA BARALE/ In studio per festeggiare la vittoria di Raz Degan? (Isola dei famosi 2017, finale 12 aprile)

Paola Barale e Raz Degan all'Isola dei famosi 2017

PAOLA BARALE, OSPITE NEL REALITY DI CANALE 5: FESTEGGERA' LA VITTORIA DI RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE 12 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 l’ultimo ed appassionante appuntamento con il reality l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fissa e di Stefano Bettarini inviato speciale nei mari dell’Honduras. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del reality, in studio sarà presente come ospite la conduttrice televisiva e showgirl Paola Barale per dare supporto al suo ex compagno Raz Degan con il quale evidentemente i rapporti sono rimasti ancora ottimi, tant’è che spesso e volentieri si schiera al fianco dell’attore di origini israeliane.

La Barale nelle ultime ore ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram un video nel quale viene mostrato come sia stato festeggiato il compleanno di Bruno Arena al Teatro Nuovo di Milano, a circa 4 anni e mezzo dall’ictus. L’ex valletta del compianto Mike Bongiorno ai tempi de La Ruota della fortuna ha scritto nel post: “Ieri sera al #teatronuovo di Milano abbiamo festeggiato il compleanno di #brunoarena.. tanti amici e una serata davvero emozionante.. ecco un piccolo assaggio dello spettacolo.. Grande Bruno, bello vederti sorridere.. Angelo Pisani, Max Pisu, Raul Cremona, Aldo Giovanni e Giacomo e tanti altri ancora”. Un video che è stato visualizzato da decine di migliaia di utenti che hanno voluto dare il loro augurio al celebre comico componente del duo I fichi d’india. Clicca qui per vedere il video.

