Prince/ Il mistero del testamento scomparso, la prima moglie Mayte Garcia: “esiste!”

Prince, la prima moglie Mayte Garcia annuncia: "Aveva scritto un testamento quando eravamo sposati!" - «Quando eravamo sposati Prince aveva scritto un testamento»: a parlare è Mayte Garcia, sua ex moglie (la prima) in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Una rivelazione sorprendente visto che finora è stato sempre riportato che la star non avesse lasciato traccia delle proprie volontà. Mayte conobbe Prince a 16 anni, divenne ballerina e cantante della sua band e il 14 febbraio 1996 lo sposò. La loro storia d'amore è però stata molto travagliata e ha visto la morte di due figli, uno dopo due settimane dalla nascita e il secondo con un aborto spontaneo. Dopo la morte, racconta la Garcia, Prince era “talmente perso” da spingersi alla conversione ai Testimoni di Geova. Quando però persero un secondo bambino «Il gruppo dei Testimoni organizzò una campagna continua per separarci», racconta ancora e ci riuscì, infatti nel 2000 arriva il divorzio, che la Garcia descrive come un periodo difficilissimo che ancora oggi non si spiega come abbia fatto a superare.

Prince, la prima moglie Mayte Garcia parla del loro rapporto: "Nell'intimità tenero e dolce" - Il 21 aprile 2016 Mayte Garcia ha saputo della morte di Prince attraverso un messaggio inviatole dalla seconda ex moglie del cantante. Racconta poi di averla quindi chiamata e di aver urlato molto volte un "No" disperato. Mayte parla di lui a Chi come di un uomo molto romantico che a 18 anni "prese" la sua verginità: «Ho sempre cercato di separare la rockstar dall’uomo che era con me» confessa la donna. E infatti quando si addentra nei dettagli più intimi del loro rapporto, Mayte Garcia definisce Prince come «Molto, molto tenero» e ricorda «Anche se sul palco ballavo con le manette, non c’è mai stato nulla di tutto ciò a letto». Parla quindi di un uomo che scindeva la sua personalità da star nella vita intima e che quindi si presentava come tenero e dolce; non ha visto un uomo con una “voglia insaziabile di sesso”, «ho visto solo il fidanzato innamorato».

