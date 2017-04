QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA/ Anticipazioni puntata 12 aprile 2017: è il turno degli sposi

La Pina (foto da Facebook)

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 APRILE 2017: IN CAMPO GLI SPOSI - Una futura sposa cerca sempre di non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio, in fase di preparazione: stasera, mercoledì 12 aprile 2017, Quattro matrimoni in Italia torna sul piccolo schermo di Fox Life con il terzo appuntamento, che proporrà un punto di vista totalmente diverso. Fino a questo momento, infatti, sono state neo o future spose a giudicare menù, location, vestiti e dettagli delle rivali, nella corsa per aggiudicarsi un favoloso viaggio di nozze da sogno. Ebbene, più tardi non andrà affatto così: l’arduo compito verrà affidato agli sposi, e l’imprevedibilità è dietro l’angolo. Forse meno coinvolti, riusciranno ad essere anche meno severi nei confronti degli avversari? La luna di miele in palio, certo, fa gola: il desiderio di vincere e di non delude la futura compagna potrebbe essere determinante, come potrebbero essere diversi dal solito gli aspetti messi maggiormente in luce. Una sola cosa è certa: il nuovo appuntamento con Quattro matrimoni in Italia regalerà non poche sorprese, siete pronti?

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 APRILE 2017: TORNA ANCHE LA PINA - La grandissima novità di questa edizione di Quattro matrimoni in Italia è senza dubbio La Pina: se già vedere gli sposi (e non le spose) mettersi alla prova sarà divertente, i commenti della dj radiofonica condiranno il tutto in modo ancor più succulento. La Pina, in questo periodo, è impegnata sul piccolo schermo di Fox Life, ma anche con la promozione del suo nuovo libro, “I Love Tokyo”. Proprio qualche ora, sempre con il su piglio ironico, ha pubblicato su Instagram una sua fotografia da bambina, impegnata a scrivere su un foglio di carta, e ha aggiunto: “io da piccola mentre buttavo giù le prime bozze di #ILoveTokyo…”.

