RAZ DEGAN/ Il gesto contro Nancy, Malena ed Eva che fa discutere i naufraghi (Isola dei famosi 2017)

Raz Degan all'Isola dei famosi, foto

RAZ DEGAN, IL GESTO CHE FA DISCUTERE (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Continua a far discutere il pubblico e i naufraghi il regista e attore israeliano Raz Degan, favoritissimo dai bookmaker al titolo di vincitore del reality. Durante la sua permanenza, Raz non ha sicuramente brillato per simpatia, isolandosi spesso dal gruppo e vivendo una sua isola parallela. Tuttavia, quello che è successo nelle ultime ore ha del clamoroso dato che Raz ha deciso di non dividere il riso che aveva messo da parte con gli altri naufraghi. Degan, infatti, in queste settimane è riuscito a 'risparmiare' circa 1 kg di riso, convinto di offrire un'ultima cena ai suoi compagni di avventura. Alla fine, Raz ci ha ripensato e ha sparpagliato il cibo in terra, dicendo in confessionale di essere fedele e riconoscente solo alla madre terra.

RAZ DEGAN, IL REGISTA CONTRO IL RESTO DEL GRUPPO (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Oltre a questa scelta sicuramente di pessimo gusto, Raz si è reso protagonista di un altro gesto sgradevole. Infatti, si è rifiutato di aiutare Nancy, Malena ed Eva a costruire il capanno. Questo ha fatto infuriare tantissimo la cantante neomelodica mentre Malena, in riferimento a riso gettato in terra ha chiesto se ci fosse stato un matrimonio. Insomma, Degan non sta facendo nulla per rendersi simpatico agli altri naufraghi anche se il pubblico sembra amarlo moltissimo, tanto da renderlo il possibile vincitore dell'Isola dei famosi. Inoltre, dove c'è Raz c'è polemica. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare delle parole che Raz avrebbe rivolto alla moglie di Massimo Ceccherini e che sono state ascoltate da Moreno Donadoni. Come detto da Alessia Marcuzzi, non ci sono riprese che testimonino tutto ciò ma sicuramente questo sarà un dubbio che resterà an che dopo la conclusione del programma.

RAZ DEGAN E LA SUA RIVALITA' CON GIULIO E SAMANTHA (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Raz Degan, in un modo o nell'altro, è stato il grande protagonsita di questa edizione dell'Isola dei Famosi anche se ha avuto due rivali non di poco conto. Infatti, si è ritrovato spesso contro Giulio Base e Samantha De Grenet, considerandoli il re e la regina dell'Isola e facendo di tutto per far perdere loro la propria corona. Inoltre, ha discusso pesantemente con Moreno Donadoni, criticando la sua carriera e le sue canzoni ed è riuscito a sconfiggere tutti i suoi nemici al televoto. Così, una volta diventato leader ha mandato in nomination l'ex showgirl, favorendo la sua uscita. Nella puntata del 4 aprile, Degan si è ritrovato in nomination proprio con Giulio Base e lo ha battuto in modo clamoroso, dimostrando l'affetto che il pubblico prova nei suoi confronti. Probabilmente, i telespettatori sono ancora molto affezionati a Raz per la sua storia con Paola Barale che ha fatto sognare tutti. Inoltre, il suo imporsi subito come un 'outsider' lo ha reso simpatico ai più, spianandogli la strada per la vittoria finale che, secondo i bene informati, potrebbe essere ostacolata solo da Eva Grimaldi.

