SATURNO CONTRO/ Su La5 il film con Ambra Angiolini e Luca Argentero (oggi, 12 aprile 2017)

Saturno Contro, stasera il film su La5

SATURNO CONTRO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - Saturno contro, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica diretta da Ferzan Ozpetek (Allacciate le cinture, Mine vaganti, Le fate ignoranti) ed interpretata da Ambra Angiolini (Immaturi, La scelta, Viva l'Italia), Luca Argentero (Mangia prega ama, Poli opposti, Noi e la Giulia) e Margherita Buy (Mia madre, Viaggio sola, Habemus Papam). Il titolo deriva dall'astrologia, Saturno, è il pianeta che quando si trova 'contro', porta rotture, nuovi incontri e cambiamento. Ha quindi il significato positivo del rinnovo ma anche quello della perdita. Il film è stato bene accolto dal pubblico e osannato dalla critica. Nel 2007 ha ottenuto ben 5 Globi d'Oro, fra cui Miglior regia, miglior attrice andato a Margherita Boy, migliori musiche e migliore attrice rivelazione, andato ad Ambra Angiolini. La Angiolini ha vinto anche un Davd di Donatello come migliore attrice non protagonista proprio per la sua interpretazione in Saturno Contro, mente il film ha ottenuto ben 7 nomination ai David in altre categorie. Fra gli altri numerosi riconoscimenti ottenuti, Saturno contro ha vinto anche 3 Nastri d'Argento e 4 Ciak d'Oro, oltre a molte nomination in questi ed altri festival e concorsi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SATURNO CONTRO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Davide (Prierfrancesco Favino) è uno scrittore di libri per bambini. E' omosessuale, e convive con Lorenzo (Luca Argenero). I due danno una festa in casa loro, a cui partecipano molti dei loro amici fra cui l'impigato di banca Antonio (Stefano Accorsi), sua moglie Angelica (Margherita Buy), Sergio (Ennio Fantastichini) ex fidanzato di Davide ma con cui ha mantenuto un buon rapporto, che vive di rendita, e Roberta (Ambra Angiolini), collega di Lorenzo, dipendente dalle droghe e appassionata di astrologia. Durante la cena però, Lorenzo si sente male e finisce in coma. Tutto il gruppo si trasferisce in ospedale, dove nella sala d'attesa mentre aspettano di conoscere le condizioni di Lorenzo, gli amici avranno occasione di parlare, conoscersi meglio e confessarsi, oltre che elaborare ed accettare la perdita.

