SIMONE SUSINNA/ Il modello spezza il cuore a Malena (Isola dei Famosi 2017, finale 12 aprile)

Simone Susinna

SIMONE SUSINNA SPEZZA IL CUORE A MALENA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE12 APRILE) - Simone Susinna si trova al centro dell'interesse amoroso di una concorrente dell'Isola dei Famosi 2017, e cioè Malena Mastromarino, ma non sembra essere intenzionato a esplorare la possibilità di avere una storia con lei. Momenti di tensione e malumori, quindi, nella spiaggia dell'Homo Sapiens dove Malena ha avuto un duro confronto con il modello in merito a quanto accaduto durante la diretta del 4 aprile. Infatti, l'attrice di film a luci rosse ha dichiarato di essersi scambiata un bacio con Susinna ma lui l'ha sbugiardata in pubblico e questo ha provocato una frattura, forse insabile, tra i due. Nelle ore scorse, Simone ha ribadito di non provare nulla per Malena e che tra loro non c'è stato niente. Non ha partecipato al reality per avere una storia e quindi non è disposto a rivedere questa decisione. Susinna è anche rimasto impassibile davanti alle lacrime dell'attrice. Insomma, il rapporto tra i due sembra irrecuperabile.

SIMONE SUSINNA SI ALLONTANA DAL RESTO DEL GRUPPO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE12 APRILE) - Simone Susinna non ha spiccato particolarmente per personalità in questa edizione dell'Isola dei Famosi ma, ad un passo dalla finale, ha iniziato a cambiare atteggiamento, forse per avere qualche speranza in più per la vittoria. Così, ha cominciato a comportarsi come Raz Degan, isolandosi dal gruppo e questo non è affatto piaciuto ai suoi compagni. Inoltre, il ragazzo sembra aver tradito la fiducia dei suoi compagni di viaggio dato che si è avvicinato proprio al regista israeliano. Questo nuovo Simone riuscirà a sconfiggere Malena al televoto oppure il pubblico non perdonerà il suo atteggiamento che risulta quanto meno opportuinistico?

SIMONE SUSINNA, IL MODELLO IN HONDURAS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE12 APRILE) - Simone Susinna nasce nel 1993 e si trasferisce giovanissimo a Milano per diventare modello. Dopo aver collaborato con la D'Management Group, agenzia di moda che rappresenta anche Eva Herzigova e Monica Bellucci, arriva la sua sfilata importante per Armani. In seguito calca le passerelle di Dolce e Gabbana, Ermanno Scervino e Richmond, arrivando perfino a Parigi e a New York, dove collabora con magazione e fotografi prestigiosi. Riuscirà l'Isola dei Famosi 2017 a far fare a Simone il grande salto e magari aprirgli le porte del cinema?

© Riproduzione Riservata.