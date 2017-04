SORELLE/ Fiction Rai 1, anticipazioni ultima puntata 13 aprile: finale con sorpresa, chi è il vero killer?

Sorelle, fiction Rai 1

SORELLE FICTION RAI 1, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE: COLPI DI SCENA IN ARRIVO? - Cresce l'attesa per l'ultima puntata di Sorelle, la fiction che andrà in onda domani sera su Rai 1 per il gran finale. Gli ascolti sono stati ottimi in ogni precedente appuntamento, superando persino i sei milioni di telespettatori, e le aspettative sono altissime per quello che sarà un epilogo ricco di colpi di scena. Tutto sembrerà chiaro nelle indagini relative alla morte di Elena: Daniele e Chiara riusciranno ad ottenere la scarcerazione di Roberto, in precedenza arrestato per la morte di Elena, dimostrando che Martino Siniscalchi (vicesindaco di Matera) è il vero padre di Giulio. Per questo per anni aveva pagato Elena affinché mantenesse il silenzio su questo legame, considerando che lui è un uomo sposato con altri tre figli. La verità sarà dunque evidente? Come ogni fiction che si rispetti, soprattutto in vista di una possibile (ma non certa) seconda stagione, il processo contro Siniscalchi porterà a galla qualcosa di davvero sorprendente che riaprirà le indagini e farà capire a Chiara che potrebbe esserci altro da scoprire. Proprio nel momento in cui la vita della protagonista sembrerà essere tornata sui binari giusti, con nuove certezze e una grande sicurezza interiore, un colpo di scena ribalterà tutto: chi sarà il vero colpevole della morte di Elena?

