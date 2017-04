STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola dei famosi e Le iene show (mercoledì, 12 aprile 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, la programmazione prevista dalle reti Mediaset è ricca di programmi d'intrattenimento, reality, serie tv e film di diverso genere e adatti ad tipo di pubblico. L'Isola dei famosi apre la prima serata di Canale 5, Le Iene show invece sono l'intrattenimento di Italia 1 e l'azione è di casa per gli amanti del genere su Rete 4 che manda in onda il film con Steven Seagal dal titolo Giustizia a tutti i costi. Sul resto dei canali vengono poìroposti invece film dal genere poliziesco, favolistico e drammatico, anche le serie tv sono presenti su Top Crime e Boing. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Partiamo con Canale 5 che dalle 21.10 presenta l'ultima ed attesissima puntata dell'Isola dei famosi. I naufraghi approdati alla finale sono il temutissimo Raz Degan, Malena, Simone Susinna, Eva Grimaldi e Nancy Coppola. Secondo gli ultimi sondaggi i due personaggi favoriti alla carica di vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi sono Raz ed Eva. Italia 1, a partire dalle 21.15 trasmetterà invece un nuovo appuntamento con il programma d'intrattenimento più amato delle reti Mediaset, ovvero Le Iene show. Rete 4 propone invece un film d'azione con protagonista Steven Seagal, Jo Champa e Jerry Orbach. La pellicola racconta la storia di vendetta che ruota attorno ad un misterioso omicidio. In seconda serata andrà in ondain film Seven Swords con Donnie Yen e Sun Honglei. Nella Cina del 1600 la dinastia Ching decide di bandire dal Paese l'esercizio delle arti marziali. A Vento di fuoco viene affidato il compito di far rispettare la legge. Saranno il maestro Fu Qinzgu ed alcuni suoi discepoli a contrastare l'avanzata del terribile Vento di fuoco. Su La5, dalle 21.10, appuntamento con il film drammatico Saturno contro, interpretato da Stefano Accorsi e Margherita Buy. La pellicola diretta da Ferzan Ozpetek mescola egregiamente le storie di alcuni amici quarantenni ognuno alle prese con un'ardua e complessa sfida all'interno delle rispettive esistenze. Su Mediaset Extra spazio al documentario della BBC intitolato Planet Eearth II - Le meraviglie della natura. Su Iris è ancora tempo di cinema con il film poliziesco di Clint Eastwood dal titolo Debito di sangue. Terry McCaleb è un detective del FBI che nel bel mezzo di un inseguimento viene colpito da un infarto. Dopo circa due anni ed in seguito ad un trapianto di cuore McCaleb viene convito ad occuparsi di un nuovo caso di omicidio nonostante sia ormai un detective in pensione. Si Italia 2 verrà trasmesso il film favolistico The prestige. Ronald ed Alfred sono due amici legati dalla passione per l'illusionismo. Dopo un tremendo litigio le loro strade si dividono ed i due diventano terribili nemici. La loro contesa li porterà a superare ogni limite ed a rischiare la loro stessa vita. Top Crime, dalle 21.10, propone gli episodi 15 e 16 della diciassettesima edizione della serie tv poliziesca Law and Order: Unità speciale XVII. Infine Boing trasmetterà un nuovo episodio della serie tv per ragazzi Io sono Francky.

La programmazione della serata Mediaset nel dettaglio:

- Canale 5 ore 21.10 L'isola dei famosi, reality show

- Italia Uno ore 21.15 Le iene show, programma intrattenimento

- Rete 4 ore ore 21.20 Giustizia a tutti i costi, film d'azione

Ore 23.12 Seven sword, film d'azione

- La 5 ore 21.10 Saturno contro, film drammatico

- Mediaset Extra ore 21.15 Planet Earth II-le meraviglie della natura, documentario

- Iris ore 21.00 Debito di sangue, film poliziesco

- Italia 2 ore 21.10 The prestige, film favolistico

- Top Crime ore 21.10 Law and order: Unità speciale XVII, serie tv poliziesca

- Boing ore 21.10 Io sono Franky, cartone animato

© Riproduzione Riservata.