STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Doctor Foster e Made in Sud (mercoledì, 12 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 12 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, il palinsesto di casa Rai propone un'ampia scelta di programmi che variano dalle serie tv all'intrattenimento comico, programmi musicali e culturali, non mancheranno i documentari e varietà. Tra i programmi che andranno in onda ci sono buone probabilità che sarà "Dire Niùs" che andrà in onda su Rai Due ad aggiudicarsi i maggiori ascolti della serata, la cui carta vincente è rappresentata dal tocco fortemente satirico dello show e dalla popolarità della figura del Mago Forest. Ma scopriamo la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

su Rai 1 verrà trasmesso Doctor Foster, telefilm britannico del 2015 e prodotto dalla BBC, che racconta le vicende della dottoressa Gemma Foster, la quale indagando sul marito e sulla sua sospettata infedeltà, verrà a conoscenza di un terribile segreto che cambierà per sempre la sua vita. Nella serata del 12 Aprile andrà in onda l'episodio 2 della prima stagione, in prima visione assoluta. Subito dopo verrà trasmesso Porta a porta, l'ormai storico talk show condotto da Bruno Vespa, esplora temi di attualità, politica e cronaca con gli ospiti in studio. Su Rai 2 invece, andrà in onda Dire Niùs, è il nuovo telegiornale satirico alternativo, condotto dal Mago Forest e con la partecipazione della Gialappa's Band che lascerà poi il posto a Made in Sud che mischia invece comicità, musica e danza in diretta dall'auditorium Rai di Napoli e condotto, tra i presentatori da da Gigi d'Alessio, a seguire, Sbandati, programma di varietà presentato da Gigi e Ross, commenta con ironia e critica il meglio e il peggio dei programmi televisivi nazionali e stranieri, focalizzandosi anche sul mondo del web e dei social network. Chi l'ha visto?, è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata presentato da Federica Sciarelli, è la storica trasmissione dedita alla ricerca di persone scomparse e di misteri irrisolti con la presenza in diretta dei familiari degli individui scomparsi. Subito dopo TG3 Linea notte, rubrica notturna dedicato alle ultime notizie, sarà condotto da Maurizio Mannoni. A dare spazio ai film sono invece Rai 4 4 Rai Movie, dove andranno in onda "In the Name of the King" su Rai 4 e "GoldenEye" su Rai Movie. "In the Name of the King" (2007), film di genere fantasy e adattamento del celebre videogioco "Dungeon Siege", narra la storia di un contadino di nome Farmer, e di come l'arrivo di un esercito di guerrieri al servizio di un potente demone stregone, porta devastazione all'intero del suo villaggio, uccidendo il figlio e rapendo la moglie dell'uomo. Costui decide così di vendicarsi, partendo all'inseguimento degli assassini e per salvare la moglie. "GoldenEye" (1995) è il diciassettesimo capitolo delle avventure dell'intramontabile James Bond, in cui Pierce Brosnan veste per la prima volta i panni dell'agente segreto. In questo nuovo capitolo, Bond cerca di sventare i piani di un'organizzazione criminale russa, intenta a impossessarsi dello scudo spaziale sovietico GoldenEye, grazie al quale potrà avere la sua vendetta sul Regno Unito. Rai Premium trasmetterà invece, in prima serata e in occasione della Pasqua, la miniserie Barabba (2013). La fiction, prodotta dalla Rai, racconta la storia di redenzione del ladro e malvivente Barabba, la cui vita si incrocierà irrimediabilmente con quella di Gesù. Tra i programmi non fiction il palinsesto manderà in onda "Gillo Dorfles. Essere nel tempo" che andrà in onda in prima serata su Rai 5. Il documentario "Gillo Dorfles. Essere nel tempo" è interamente dedicato alla produzione dell'artista poliedrico triestino e al suo modo di rapportarsi con l'arte e il tempo.

La programmazione della serata Rai nel dettaglio:

Rai Uno, ore 21.25, "Doctor Foster", serie tv; ore 23.35, "Porta a Porta", talk show.



Rai Due, ore 21.05, "Dire Niùs", telegiornale satirico; ore 21.20, "Made in Sud", cabaret; ore 23.30, "Sbandati", varietà.



Rai Tre, ore 21.15, "Chi l'ha visto?", inchiesta; ore 00.00, "TG3 Linea notte".



Rai 4, ore 21.05, "In the Name of the King", film.



Rai 5, ore 21.15, "Gillo Dorfles. Essere nel tempo", documentario.



Rai Movie, ore 21.20, "GoldenEye", film.



Rai Premium, ore 21.20, "Barabba", miniserie.

