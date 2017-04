STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Agents of S.H.I.E.L.D e NCIS Los Angeles (mercoledì, 12 aprile 2017)

programmi tv sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 12 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha riservato per i suoi abbonati una vasta scelta di film che variano nel genere, documentari a cui si aggiunge la proposta che Sky dedica a tutte le famiglie con bambini e ovviamente non possono mancare le serie tv di cui stasera andranno in onda Agents of S.H.I.E.L.D su Fox e NCIS Los Angeles su Fox Crime. Sui canali dedicati al cinema invece troviamo un thriller su Sky Cinema Uno, una commedia dal titolo Una notte al museo su Sky Cinema Family e un film drammatico su Sky Cinema Passion dal titolo Un momento di follia. Ma dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Sky Cinema Family verrà trasmesso alle 21 il film Una Notte al museo, con Mickey Rooney, Robin Williams e Ben Stiller. Tra animali parlanti e storia della civiltà, Una Notte al museo saprà divertire grandi e piccini. Adaline - L'eterna giovinezza è la proposta fatta da Sky Cinema Hits che andrà in onda dalle 21:15. Candidato come miglior film drammatico, miglior attrice protagonista, miglior bacio ai Teen Choice Award del 2015. Nel cast troviamo una stupenda Blake Lively, reduce del successo del telefilm Gossip Girl, nei panni di Adaline, un'immortale che attraversa i secoli condannata a vedere morire sempre i propri cari mentre lei resta in vita sempre. Su Sky Cinema Uno troviamo invece dalle 21:05 un'avvincente thriller, Retreat - Nessuna via di fuga un'epidemia sta sterminando il genere umano, mentre una giovane coppia in crisi si rifugia su un'isola deserta per salvare il proprio rapporto. Il film di Carl Tibbetts si concentra sui luoghi della vita dei personaggi come metafora esistenziale, portando lentamente lo spettatore alla riflessione finale. Di genere totalmente diverso è film di Louis Friedlander, trasmesso da Sky Cinema Max alle ore 21, The Raven. Un delitto ad immagine e somiglianza di quello narrato da Edgar Allan Poe ne I delitti della Rue Morgue, sconvolge la cittadina di Baltimora nel 1849. John Cusack nei panni di un affascinante e tetro Edgar Allan Poe, sarà l'unico che potrà aiutare la polizia a capire chi si nasconde dietro il macabro omicidio. Espedienti metaletterari, brivido e grottesco, si fondono alla perfezione in un thriller per palati fini. Su Sky Cinema Passion alle 21 andrà in onda il film Un momento di follia di Jean-François Richet, che vede Vincent Cassel e Lola Le Lann in una classica commedia romantica dai risvolti imprevedibili. Passando ora alle serie tv, possiamo dire che su Fox andrà in onda un nuovo episodio della nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D, Il patriota. Coulson e Mack dovranno condurre una missione segreta insieme al nuovo direttore dello Shield Mace. Tuttavia l'azione non sarà priva di rischi, il team verrà attaccato e si troverà a dover fronteggiare un ostacolo mai immaginato, il direttore Mace nasconde un segreto che può mettere a repentaglio le loro vite. Quali conseguenze avrà questo segreto?

La programmazione della prima serata Sky nel dettaglio:

Sky Uno ore 21.15 Il primo amore non si scorda mai, documentario

Sky Atlantic ore 21.15 Mad Men, serie tv

Sky Fox ore 21, Agents of S.H.I.E.L.D, serie tv

Sky Fox Life ore 21.10 Quattro matrimoni in Italia, reality show

Sky Fox Crime ore 21.05 NCIS Los Angeles, serie tv

Sky Cinema Uno ore 21.05 Retreat - Nessuna via di fuga, film thriller

Sky Cinema Hits ore 21.15 Adaline - L'eterna giovinezza, film drammatico

Sky Cinema Family ore 21 Una notte al museo, film commedia

Sky Cinema Passion ore 21 Un momento di follia, film drammatico

Sky Cinema Max ore 21 The Raven, film thriller

