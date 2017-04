STEFANO BETTARINI/ Il ritorno in Italia tra battute, critiche e gossip (Isola dei famosi 2017)

Stefano Bettarini all'Isola dei famosi, foto

STEFANO BETTARINI TORNA IN ITALIA E CANTA IN MACCHINA (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Stefano Bettarini è sicuramente uno dei protagonisti principali di questa dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi lo ha scelto come inviato del reality e dopo due mesi e mezzo anche lui, come i naufraghi, è tornato in Italia per la finale. Bettarini ha voluto immortalare questi momenti e ha pubblicato vari video su Instagram in cui si è mostrato felice di riabbracciare finalmente i suoi cari. L'ex calciatore, infatti, nella sua permanenza nello show non ha mai negato di sentire molto la mancanza dei figli e della sua famiglia. Tra i video del famoso social network, Bettarini canta in macchina, sicuramente felice e soddisfatto della sua performance, eppur molto discussa, all'Isola. Nello studio del programma, l'uomo racconterà la sua esperienza, le sue speranze ma dovrà anche accennare al flirt con Dayane Mello, la quale recentemente è tornata sull'argomento, dicendo parole molte dure verso l'ex calciatore.

STEFANO BETTARINI, LE PAROLE DI DAYANE MELLO (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Uno dei gossip più importanti dell'Isola dei Famosi 2017 è quello che ha riguardato la relazione fugace tra Stefano Bettarini e Dayane Mello. La modella ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo, affermando come l'uomo l'abbia solo usata. Infatti, la Mello ha detto che subito dopo il loro primo bacio, Bettarini l'avrebbe informata di come le loro foto sarebbero uscite in un settimanale senza chiedere però il suo consenso. Inoltre, una volta rientrata in Italia, lui si sarebbe dimostrato particolarmente possessivo inondandola di messaggi e questo è stato il motivo per cui lei ha deciso di porre fine alla loro storia. Stefano Bettarini ha pubblicato un Tweet rimarcando come il suo silenzio sulla questione sia voluto ma sicuramente, ora che è tornato in Italia, l'uomo dovrà dare molte spiegazioni.

STEFANO BETTARINI, TRA BATTUTE E CRITICHE (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Sicuramente, l'esperienza di Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi è stata contraddistinta da gaffe e critiche. Sui social ma anche varie testate web e cartacee hanno voluto dire la loro sull'abilità dell'ex di Simona Ventura in merito alle vesti di inviato. La sua performance ha scontentato i più e Stefano è risultato spesso impacciato, fuori contesto e forzatamente simpatico. Poco apprezzate anche le sue battute, sopratutto verso Malena Mastromarino e il suo ruolo di attrice per film per adulti che non hanno fatto altro che rimarcare un pensiero tipicamente sessista già dimostrato all'epoca del GF Vip. Inoltre, in più occasioni, è stato fatto riferimento ad uno scontro tra lui e Raz Degan e secondo gli altri naufraghi il calciatore sarebbe stato intenzionato più volte a mettere le mani addosso proprio al regista.

© Riproduzione Riservata.