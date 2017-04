Stefano De Martino/ News: il ballerino e l’amico Sacchetta alle prese con difficili scioglilingua, video

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO E L’AMICO SACCHETTA ALLE PRESE CON I PROVERBI, VIDEO (OGGI, 12 APRILE 2017) - Il serale di Amici di Maria De Filippi procede spedito, e per Stefano De Martino e Marcello Sacchetta prove e allenamento sono all’ordine del giorno. A loro, infatti, spetta il compito di affiancare gli allievi ballerini nelle coreografie che lo richiedono: i due, però, trovano anche qualche momento per scherzare insieme e per fare ridere i fans. È recentissima una nuova Instagram Stories che li vede protagonisti: Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono seduti in camerino, e si cimentano nella ripetizione veloce di alcuni proverbi. È proprio l’ex di Belen Rodriguez a dare il là, elegantissimo e preparato anche su frasi difficili (e con gaffe nascoste dietro l’angolo) come “Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane”: Marcello Sacchetta sembra essere un po’ più carente, e regala una sonora risata a se stesso e anche a tutti i followers. Clicca qui per vedere il video dei due ballerini direttamente dai social network.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA TREGUA TRA IL BALLERINO E L'EX MOGLIE (OGGI, 12 APRILE) - Il compleanno del piccolo Santiago ha permesso a Stefano De Martino e a Belen Rodriguez di sancire una momentanea tregua alla loro complicata relazione. La coppia negli ultimi mesi era stata protagonista di qualche frecciatina reciproca, che più di recente era stata riconfermata dalle esplicite dichiarazioni di Jeremias, fratello di Belen. Da tempo, i due ex coniugi De Martino avevano smesso di seguirsi su Instagram anche se qualcosa deve essere cambiato tra loro: la freddezza delle ultime settimane, ha lasciato spazio ad un segnale importante. In occasione della data così cara a tutta la famiglia, i genitori di Santiago hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Non solo, Stefano ha anche messo il suo like sul video nel quale il figlio festeggia in compagnia della madre e della famiglia di lei. Tale segnale conferma come la coppia voglia ritrovare la serenità per amore del loro bambino? Sicuramente è questo l'aspetto più importante ma non va sottovalutato anche il loro prossimo impegno di lavoro che li vedrà collaborare nel programma di Canale 5 Selfie - Le cose che cambiano.

