STRISCIA LA NOTIZIA, TAPIRO D’ORO / Alessia Marcuzzi attapirata da Valerio Staffelli: anomalie di televoto?

Tapiro d'Oro di Striscia ad Alessia Marcuzzi

STRISCIA LA NOTIZIA, TAPIRO D’ORO AD ALESSIA MARCUZZI, PRIMA DELLA FINALE DE L’ISOLA DEI FAMOSI - Stasera, a partire dalle 20.40 circa, si riapriranno le porte del nuovo appuntamento di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci attualmente condotto dal duo comico Ficarra e Picone. Spazio per il nuovo Tapiro a breve: chi sarà la nuova “vittima” di Valerio Staffelli? A pochissime ore dalla puntata finale de L’Isola dei Famosi, l’inviato consegnerà l’ambito “trofeo” proprio ad Alessia Marcuzzi: perché? Essenzialmente per via delle falle del sistema di televoto del reality show denunciate proprio da Striscia la Notizia nel corso degli ultimi mesi. Alessia Marcuzzi però, raggiunta dal celebre tapiroforo, pare avere le idee molto chiare, confessando in primis di non essere a conoscenza dei servizi che Striscia ha mandato in video durante il corso della messa in onda de L’Isola. Successivamente, Staffelli si è recato dalla conduttrice a distanza di un giorno e, per fare chiarezza ha replicato: “Voi andavate in onda con questi servizi sul televoto poco prima che io iniziassi la puntata, quindi non ne sapevo nulla”.

Di seguito, una attapirata Marcuzzi ha spiegato meglio la faccenda legata alle possibili anomalie del voto, spiegando che Mediaset non ha riscontrato tale problematica: “Mi hanno detto dall’azienda che non è stato registrato alcun tipo di flusso di voti anomalo su nessuno dei concorrenti dell’Isola. Quindi vuol dire che la gente è onesta. Questo sistema di televoto esiste in tutti i reality e io non posso far altro che confidare nella buona fede e nell’onestà intellettuale dello spettatore. Poi credo che, se è possibile fare dei gruppi di voto per un concorrente, vuol dire che si può fare per tutti, quindi alla fine diventa una cosa equa”. Curiosi di vedere l’intero servizio di Striscia la Notizia con la consegna del Tapiro d’Oro ad Alessia Marcuzzi? Bene, allora non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5 attendendo anche, la finale de L’Isola dei Famosi 2017.

