UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 12 aprile: Enriquez scopre che Beatrice e Niko sono amanti?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 12 APRILE: ENRIQUEZ SCOPRE NIKO E BEATRICE? - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per una nuova puntata caratterizzata dai dubbi e le paure di Niko, alle prese con i suoi complicati sentimenti per Beatrice. Il figlio di Giulia si avvicinerà nuovamente a quest'ultima, che a sua volta dimostrerà di non avere dimenticato l'ex collega. Eppure, anche se le loro relazione potrebbe avere una seconda possibilità, rischierà di essere scoperta da Enriquez, con delle inevitabili ripercussioni. Il famoso avvocato da tempo sospetta che ci sia del tenero tra Niko e Beatrice, al punto da avere licenziato il ragazzo per ripicca.

Nonostante tutto non ha mai avuto la conferma di questo flirt che potrebbe causare alla coppia inevitabili problemi professionali: anche Beatrice rischierebbe di essere licenziata se questa relazione venisse a galla? Niko verrebbe interdetto anche dagli altri studi legali? In attesa di scoprire come si evolverà la questione, non mancheranno le novità per quanto riguarda Michele e il suo desiderio di ritrovare il fisico di un tempo. Il suo iniziale desiderio di trascorrere del tempo in palestra, non avrà seguito: il marito di Silvia deciderà di dimagrire mettendosi in dieta, ma considerando la sua golosità raggiungerà l'obiettivo prefissato?

