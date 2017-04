UNA VITA / Anticipazioni puntata 13 aprile: Leandro confessa la verità a Victor?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: RAMON E' FUORI PERICOLO? - L'esplosione che ha devastato il quartiere di Acacias 38 ha causato morti e feriti. Tra di essi va segnalato uno dei protagonisti di Una vita, il caro Ramon, costretto a lottare tra la vita e la morte a causa di una scheggia conficcata nel petto. Il marito di Trini verrà sottoposto ad una difficile operazione che andrà per il meglio: nella puntata di domani l'uomo verrà trasportato nella sua stanza d'ospedale anche se ancora non potrà essere considerato fuori pericolo. E mentre le sue condizioni appariranno ancora critiche, Maximiliano gli apparirà in sogno e gli chiederà di non darsi per vinto. Solo grazie a lui potrà superare questa ennesima difficile prova? Maria Luisa sarà ancora molto preoccupata per le sorti del padre e si sfogherà con Victor, trasferendosi momentaneamente nella stanza in cui lui sarà ricoverato. Al suo ritorno, però, Ramon sembrerà essere scomparso nel nulla. Che ne è stato di lui?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: LEANDRO IN VISITA DA VICTOR - L'incredibile dichiarazione di Maximiliano prima del suo ultimo respiro aveva lasciato Leandro profondamente sconvolto. Da allora non aveva trovato il coraggio di far visita a Victor in ospedale, non sapendo come comportarsi di fronte al figlio ritrovato. Ma nella puntata di Una Vita di domani tutto cambierà: il figlio di Susana non riuscirà a resistere oltre, senza accertarsi in prima persona delle condizioni del figlio e troverà il coraggio di recarsi da lui. Dopo essersi recato anche dall'amico Ramon, si comporterà per la prima volta nella sua vita come un vero e proprio padre amorevole, aiutandolo e cercando di capire se possa essere dimesso quanto prima. Sarà a lui che Victor confesserà di non sentirsi molto bene, ma di fingere di essere oramai sulla via della guarigione per non far preoccupare Juliana. Potrà presto uscire dall'ospedale? Leandro avrà il coraggio di raccontargli la verità?

