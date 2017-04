UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Teresa aiuterà Cayetana al patronato?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 12 APRILE: TERESA AIUTERA' CAYETANA - L'eroismo di Teresa ha segnato l'inizio di una bella amicizia tra la maestra e Cayetana, che d'ora in avanti diventerà uno dei punti fermi delle trame di Una vita. La dark lady è molto grata alla donna che l'ha salvata da morte certa e, dopo un prezioso bracciale, le ha chiesto di aiutarla nella gestione del patronato. Dovremo attendere la puntata in programma oggi pomeriggio per conoscere la risposta di Teresa, felice di fronte ad una simile proposta. La nuova protagonista femminile accetterà con gioia e d'ora in avanti le occasioni di incontro con la sua amica di infanzia non mancheranno. Nel frattempo per Teresa ci sarà spazio anche per un'altra buona notizia: Mauro la informerà che Humilidad ha deciso di tornare in convento, luogo nel quale l'aveva conosciuta diverso tempo prima. Nonostante si tratti di una decisione che aprirà la via della felicità per il grande amore del poliziotto, lui faticherà ad essere sereno, sentendosi in colpa e preoccupandosi per la sorte della sua (quasi) ex fidanzata.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: L'IRA DI ARTURO SI ABBATTE CONTRO ELVIRA? - Le puntate spagnole di Una vita presentano due coppie di assoluti protagonisti. Da un lato troveremo Mauro e Teresa, alle prese con il loro amore sempre più complicato, dall'altro vanno segnalati Simon e Elvira, lontani più che mai a causa del terribile Arturo, padre di lei. La situazione tra questa seconda coppia si è complicata quando Baruk ha scoperto la loro relazione, riportandola poco dopo al colonnello. Furioso con il proprio maggiordomo, Arturo lo ha pestato a sangue, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale (dove Susana è sempre stata al suo fianco). Elvira è stata rinchiusa nel suo appartamento anche se Lolita, su richiesta di Susana, presto riuscirà a farla fuggire. Da quanto riportano le anticipazioni delle prossime puntate, la ragazza troverà ospitalità proprio a casa di Susana, a pochi metri dall'abitazione di Arturo. Ma cosa accadrà se e quando il padre la scoprirà? La sua ira si abbatterà contro la figlia?

